Aventura gustului continua: NOODLZ Romania a deschis primul restaurant din Constanta

Secretul unei mese delicioase? Ingrediente perfect alese, combinate cum vrei tu intr-un mix de gusturi de neratat! Din 2023, fanii preparatelor asiatice sunt asteptati in City Park Constanta sa porneasca intr-o noua aventura alaturi de NOODLZ Romania.

NOODLZ a deschis restaurantul cu numarul trei

La final de an, iubitorii preparatelor asiatice s-au putut bucura de un nou restaurant NOODLZ, primul din Constanta, deschis in City Park, aflat pe Bulevardul Alexandru Lapusneanu.

”Cum am promis in 2022, aventura NOODLZ continua si in anul ce urmeaza. Ne-am propus sa legam noi prietenii si sa ducem mai departe povestea noastra. Pentru noi 2022 a fost anul in care i-am provocat pe romani sa porneasca alaturi de noi intr-o aventura a gustului si sa isi pregateasca mixul dorit in functie de preferintele fiecaruia. Restaurantul din Constanta este un nou pas in drumul nostru si va invitam sa ne stati alaturi pentru ca v-am pregatit multe surprize si pentru 2023” – Diana Cojocareanu, Marketing Manager NOODLZ Romania.

Ca de obicei, fanii preparatelor asiatice au fost intampinati intr-un design efervescent, cu acelasi mix cromatic modern intre portocoliu si turcoaz, avand in fata savuroasa provocare NOODLZ: sa isi creeze propria cutie cu o combinatie irezistibila de orez sau noodles si topping-ul preferat, ales dintr-o gama larga de ingrediente fresh.

Chooz your adventure

Bao, acea painica asiatica, absolut delicioasa si extrem de pufoasa, continua sa fie unul dintre produsele favorite si este disponibil in cele trei variante consacrate: Bao pui crocant, Bao pui shanghai, Bao creveti.

Iubitorii de noodles pot alege dintr-o varietate extinsa de produse precum: noodles cu pui, noodles cu vita, noodles cu creveti sau noodles cu tofu sau isi pot prepara propriul mix in functie de ce doresc.

Despre NOODLZ ROMANIA

#youchooz #wecook este conceptul NOODLZ care ii poarta pe toti gurmanzii in cea mai extraordinara aventura culinara si ii provoaca sa se lase purtati de inspiratie in crearea mixului preferat – noodles sau orez, topping, mix de legume, si sosul favorit care desavarseste fiecare preparat.

