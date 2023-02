Miss Ucraina a fugit de război și și-s găsit refugiul în România! Mărturiile cutremurătoare ale tinerei care a fugit din Odesa

Ororile războiului au repercursiuni care se simt și în prezent, la un an de la declanșarea bombardamentelor armatei Rusiei către Ucraina. Mii de oameni și-au pierdut viață, familii întregi au fost distruse, iar oamenii au încercat să se adapteze cu ceea ce au avut la îndemână.

Republica Moldova și România au fost două dintre țările care le-au sărit imediat în ajutor ucrainenilor cu tot ceea ce au avut nevoie. Poveștile refugiaților continuă să impacteze oamenii, iar printre cei care au fugit din calea războiului și au găsit mai mult decât siguranță în România se numără și Miss Ucraina 2019, Stella Lozanova.

Tânăra de 34 de ani și-a construit o nouă viață în România, aici unde lucrează și unde se poate bucura de liniște și siguranță. Ea s-a angajat la un salon de înfrumusețare și are diverse proiecte foto. Totuși, plecarea de acasă a fost una grea, mai ales că drumul până la granița Ucrainei a fost unul traumatizant, pe care nu îl va putea uita vreodată.

"Când ești la masă cu ai tăi în bucătărie cu geamul deschis și auzi bombardamente lângă tine, de parcă ar fi chiar în curtea ta... Atunci părinții au zis: gata, fă-ți valiza și pleacă undeva cât se mai poate. Nu voi uita niciodată ochii înlăcrimați ai tatălui meu, care de obicei este puternic. Ei au rămas pentru că bunica mea are 83 de ani și nu se poate deplasa. Nu știam unde merg, am plecat la întâmplare. Credeam că mă voi întoarce în Bali pentru că acolo mă mai așteptau oferte de muncă. Am luat o valiză mică fără haine groase.", a mărturisit Stella Lozanova pentru digi24.ro.

Stella a plecat din Odesa cu o prietenă, iar ceea ce a văzut pe drumul spre România a marchat-o pentru totdeauna.

Stella a petrecut primele luni în România fiind speriată și îngrozită de orice zgomot. După ce a găsit adăpost într-o școală, ea și-a găsit un loc de muncă într-un salon de frumusețe, acolo unde s-a adaptat imediat, iar clientele o îndrăgesc.

"Mama este coafeză și are un salon de foarte mult timp, cred că de 35 de ani. Practic locuiam în salon de mică, pot spune că am crescut acolo. Am vopsit prima dată părut unei fete când aveam 12 ani și am început să lucrez la 16 ani.", a mai spus Stella Lozanova.