Adevărul despre sarcina lui Naomi Hedman! Florin Ristei, declarații de ultim moment

Florin Ristei a făcut declarații despre presupusa sarcină a iubitei sale. Este sau nu Naomi Hedman însărcinată?

Mesajele cu felicitări au curs pe pagina de Instagram a lui Florin Ristei, asta după ce artistul a publicat o fotografie cu o ecografie, fără să menționeze despre ce era vorba. Fanii s-au grăbit imediat să îi transmită lui Florin felicitări, gândindu-se că familia lui se va mări, iar Naomi Hedman este însărcinată.

Internauții s-au bucurat la gândul că Naomi va da naștere primului ei copil, iar Florin Ristei va deveni tată, peste câteva luni. Totuși, nu a fost să fie așa, cel puțin nu acum. Naomi nu este însărcinată, iar Florin Ristei a vrut să clarifice această neînțelegere.

Printr-un InstaStory, artistul le-a spus fanilor săi că analizele i-au ieșit bine și că este perfect sănătos. Se pare că ecografia postată nu avea nicio legătută cu sarcina iubitei sale.

”Voiam să vă mulțumesc tuturor pentru urări. Chiar sunt bine, m-au sunat și de la ziare. Ce să vă zic...mi-au ieșit analizele perfect. Mi-au ieșit astea la fix. Mulțumesc, sunt sănătos. Mulțumesc pentru urări!”, a spus Florin Ristei pe Instagram.

Florin Ristei și Naomi Hedman, îndrăgostiți până peste cap

Cei doi artiști s-au cunoscut pe platourile de filmare de la XFactor, acolo unde Naomi a fost concurentă. Cei doi au început o frumoasă poveste de dragoste, iar la scurt timp s-au și logodit.

Florin Ristei a declarat că iubita sa are tot ceea ce îi place la o femeie și că adoră să se trezească dimineața lângă logodnica sa. "Ne potrivim de minune, uită-te la noi. Nu o văd ca pe un achievement (n.r realizare). Am cea mai mișto fată, cu cea mai frumoasă atitudine din România. Pentru că totul este despre atitudine. Ok, da, arată bine, dar are și cea mai bună atitudine pentru mine. (...) Dar e frumos să mă trezesc lângă ea în fiecare dimineață și să o sărut pe frunte înainte să plec la muncă, și nu mai vreau să mai plec la muncă.", a declarat Florin Ristei, la Antena Stars.

