Astăzi se împlinesc 17 ani de la moartea Laurei Stoica. Artista, bebelușul pe care îl purta în pântec și logodnicul au murit

17 ani au trecut fără Laura Stoica, însă amintirea ei este la fel de vie precum îi sunt și piesele ascultate și iubite și în prezent. Regretata artistă părea că și-a găsit fericirea, era însărcinată cu primul ei copil, trăia o frumoasă poveste de dragoste, iar concertele erau la ordinea zilei.

Viața a avut un alt plan pentru regretata artistă, astfel că, pe 9 martie 2006, Laura Stoica a pierit împreună cu iubitul ei, Cristian Murgescu, într-un tragic accident auto, în timp ce se deplasau pe DN2 București- Urziceni, acolo unde artista urma să concerteze. Cei doi, împreună cu bebelușul pe care îl avea în pântec au plecat din această lume ca o familie, așa cum și-a dorit Laura să aibă alături de iubitul care îi era tot timpul aproape.

Iubitul Laurei Stoica, Cristian Mărgescu a fost baterist în trupa artistei, dar și în alte formații rock precum Left & Right, Ad-Hoc şi Scalen. El i-a fost aproape cântăreței în toate deplasările sale, atât în țară, câr și în străinătate.

El cu Laura trăiau o poveste de dragoste din 2004 și așteptau cu nerăbdare să devină părinți.

„Nu, deloc. (nu îi dădea un sentiment de nesiguranță faptul că nu era căsătorită cu tatăl copilului ei, n.r.). Cred ca siguranta si confortul pe care mi le-a dat Cristi m-au ajutat sa ramân insarcinata. Pâna acum nu mi s-a mai inâmplat… Iti dai seama ca daca as fi ramas insarcinata in orice moment al vietii mele profesionale sau personale as fi pastrat copilul. Sunt convinsa ca dragostea pe care mi-o arata conteaza foarte mult, cred ca de aceea s-a si creat mediul propice pentru ca un copil sa apara in viata mea. Cu el iubirea e mai coapta. Eu l-am studiat intâi, luni de zile, pentru ca deja cântam impreuna”, spunea Laura Stoica, însărcinată, în luna februarie a anului 2006, scrie spynews.ro.