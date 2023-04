Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul imobiliar?

„Am început să lucrez în acest domeniu în anul 2016, la insistențele surorii mele. Ea lucra la momentul respectiv într-o agenție imobiliară. Am lucrat împreună un an. La început trebuia să fie un job temporar, dar m-au impulsionat atât de tare rezultatele pe care le-am avut încă de la început, încât am știut că vreau să continui pe acest drum”, spune Diana.

Nu există piedici, există doar provocări

Dacă o întrebi de momentele dificile, Diana Micu le privește în mod diferit. Preferă să spună că a avut parte de multe provocări, nu de obstacole, dar cu atitudinea potrivită a reuștit să se împună în acest domeniu.

“Am avut multe provocări. De la mediul concurențial foarte agresiv, la situații politice care ne-au afectat direct de fiecare dată, schimbări economice, schimbari legislative, colaboratori și multe alte situații care apar foarte des și necesită atenție imediată.”

Cum e să reușești într-un domeniu în care predomină bărbații?

“Poate ca la inceput barbatii m-au subestimat, insa vazand determinarea, efortul si profesionalismul de care am dat dovada si mai ales rezultatele, am reusit sa ma impun in acest domeniu si sa castig respectul persoanelor cu care am interactionat. Desi in acest domeniu predomina barbatii, mediul este foarte potrivit pentru orice femeie ambitioasa care urmareste rezultate si doreste sa isi creeze conexiuni puternice. Este un domeniu plin de oportunitati. O femeie poate vinde la fel de bine ca un barbat.

Câștiguri de la 2000 până la zeci de mii de euro pe lună pentru un agent imobliar

“Sky is the limit (Cerul este limita). Câștigurile depind de nivelul de implicare și de tipul propietăților pe care le promovează agentul. În funție de experiență, câștigurile pot să pornească de la 2000 de euro pe lună și să ajungă la zeci de mii.

Pentru a avea success, un agent imobliar trebuie să fie foarte bine pregatit, să fie la curent cu toate modificările legislative și economice care apar, să cunoască detaliile imobilului pe care îl promovează (atât tehnice cât și legale), să fie corect, prompt, transparent și disponibil pentru clientul lui”. – Diana Micu, expert imobiliar

Un avantaj pe care Diana consideră că îl are e legat de studiile de design interior. Aceasta susține că o ajută în consilierea dezvoltatorilor și a clienților cu privire la selecția finisajelor interioare, la propuneri de compartimentare , de amenajări și în identificarea celor mai potrivite și funcționale locuințe în funcție de nevoia fiecărui client

Cererea este mai mare decât oferta

“Piața imobiliară este în continua creștre. Se cumpără mult. În ultimii 2 ani am observat un apetit mai ridicat pentru investitori. S-a mărit numarul celor care cumpără pentru a oferi apartamente spre închiriere, iar cei care caută o proprietate pentru a locui sunt mai atenți la calitatea materialelor folosite”.



Sfatul Dianei pentru cei care vor să înceapă o carieră în imobiliare?

“Important este să faci acest lucru din pasiune. Este esențial să investești în tine pentru că doar așa rezultatele vor fi cele așteptate. Am lansat chiar și un curs de agent imobiliar din dorința de a vedea oameni pregătiți care să relaționeze impecabil cu clienții”.