Cum arată meniul de Paște al Oliviei Steer? Vedeta a adoptat postul verde, de la care nu se abate nici măcar de sărbători

Olivia Steer s-a bucurat de sărbătorile Pascale în stilul ei, deși nu a gustat deloc din preparatele tradiționale. Vedeta nu s-a atins de cozonac sau de drob, însă a petrecut alături de cei care au mâncat aceste mâncăruri specifice de Paște.

Soția lui Andi Moisescu le-a dezvăluit internauților că este adetă a postului verde și le-a spus cum arată o masă de sărbători pentru ea.

Ea a continuat și a precizat că nu are nevoie de mâncăruri specifice pentru a simți că vin sărbătorile. Penru Olivia, cei mai importanți sunt oamenii pe care îi are alături în aceste zile.

Curățenia de Paște în pădurea Lucianca - o inițiativă Sarantis România împreună cu Let’s Do It România

Olivia a menționat că rămâne la principiile care au cobsacrat-o, indiferent de perioada în care ne aflăm.

Olivia Steer este raw-vegană de 15 ani, asta după ce o întâmplare nefericită a făcut-o să se îndrepte către medicina naturistă. Vedeta a pierdut-o pe sora ei din cauza cancerului, iar de atunci viața i s-a schimbat radical.

„Am avut două cazuri de cancer în familie. Când s-a îmbolnăvit Lavinia (n.r. – sora ei care a murit din cauza cancerului la sân), am început să caut informaţii în zona naturopatiei, care să ajute tratamentul alopat cu citostatice, ce nu părea să facă faţă deloc. Citind şi mai ales punând chiar eu în practică ce citeam, am ajuns să mă conving că moştenim nişte obiceiuri alimentare teribil de nocive, care ne subminează sănătatea.

Eram însărcinată cu Luca în a cincea lună, atunci când am citit prima oară Studiul China şi am înţeles ce e cazeina, proteina din lapte, şi impactul ei negativ asupra sănătăţii. Şocul lecturii a fost atât de puternic, încât de a doua zi n-am mai putut să beau iaurt, deşi până atunci fusese aliment de bază. La nici două săptămâni după ce am renunţat cu desăvârşire la orice produse lactate, tenul meu a devenit incredibil de luminos şi au dispărut toate problemele mele cutanate. Era evident că nu e o întâmplare, că lucrurile urmează traseul logic al cauzei şi efectului. Apoi, încet, au revenit energia şi bună-dispoziţie – fără a avea nevoie de un motiv. Curând am şi uitat că am trăit vreodată stări de letargie şi dureri de cap”, a declarat soția lui Andi Moisescu, pentru revista Tango.