Lora, adevărul despre scandalul cu Delia. O melodie a fost motivul neînțelegerilor dintre cele două?

Lora și Delia au fost protagonistele unui scandal cu privire la o piesă a trupei Azur, cel puțin așa a scris presa mondenă. În podcastul moderat de Jorge, Lora a dezmințit toate aceste bârfe și a povestit care este adevărul și cum se înțelege cu Delia.

Artista a arătat ultimele mesaje din conversația cu Delia, semn că cele două vorbesc și sunt prietene. Lora a explicat că totul a început de la o melodie a formației Azur, piesă pe care Delia o cântă acum, deși și ea și-ar fi dorit acest lucru.

”Acum câțiva ani, Azur a venit la noi și a spus că orice piesă vrem de la el, să o facă remake. Fiind în Bali, la un moment dat un prieten a trimis piesa. Piesa este originală, cu refrenul care seamănă. Mi-a plăcut, nu știam că e virală.

Am filmat și la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă, am auzit refrenul, am mers la Lora și i-am spus că altcineva a lansat-o.”, a declarat Ionuț Ghenu, iubitul Lorei, în podcastul lui Jorge.