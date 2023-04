Ce credea Doina Teodoru despre Scărlătescu, înainte de a forma un cuplu: Vezi că e gagicar...

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu solid de doi ani, iar împreună au parte de momente frumoase. Cu toate că diferența de vârstă dintre cei doi este una considerabilă, Doina Teodoru și Scărlătescu se iubesc și nu ezită să își arate unul altuia dovezi de iubire.

Cei doi și-au început povestea de dragoste în urmă cu doi ani, iar de atunci au trecut prin multe experiențe frumoase împreună. Cu toate că erau colegi în televiziune, Doina Teodoru și juratul de la Chefi la cuțite nu se cunoașteau. Ulterior, cei doi s-au întâlnit la Vama Veche, iar apoi s-au apropiat mai mult și au decis să se cunoască mai bine.

Recent, Doina Teodoru a mărturisit că nu știa prea multe despre Scărlătescu înainte de a fi într-o relație cu el, însă aflase că este un bărbat cu mare priză la femei.

„Păi vezi că e gagicar, din ăsta căruia îi plac gagicile foarte mult!’ A, ok, deci așa să mă raportez la el! Deci cam asta știam eu despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc”, a mărturisit actrița, conform playtech.ro .

„Nu știam mare lucru despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc. Deși suntem amândoi în televiziune, suntem în domenii complet diferite, suntem în lumi complet diferite. Până să-l cunosc efectiv, nu aveam nicio părere. Țin minte că am făcut, la un moment dat, un sketch cu Andreas Petrescu despre Chefi la cuțite și eu eram concurentă și l-am întrebat pe Andreas: care-i treaba? Că eu tot vorbeam cu acest Cătălin Scărlătescu personajul. Ăsta cum e?

Relația celor doi a început după câteva luni după ce s-au revăzut în Vama Veche, deși conexiunea pe care au avut-o la malul mării a fost una puternică.

„Da, la Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut click instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el! Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță! A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut!

Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine!”, a mai spus Doina Teodoru, potrivit sursei de mai sus.