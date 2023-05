Noi nume se alătură în portofoliul TRU [The Real You]

TRU [The Real You], hub-ul ce mobilizează content creators relevanți structurați pe patru direcții (TRU Influencers, TRU Fashion, TRU Production și TRU Gaming) are acum noi tinere talente în portofoliu. Georgiana Murășan, Gabriela Bitiușcă, Andrada Rax, Mădălina Costin, Hayat Nabul și LavBbe sunt cele șase nume ce completează echipa fresh de creatori de conținut, iar ariile pe care le acoperă fac parte din domenii precum cooking, fashion, make-up și lifestyle.

1. Georgiana Murășan (BakingAdventure)

BakingAdventure a început din pasiunea Georgianei pentru gătit și din dorința de a împărtăși cu ceilalți rețete delicioase. Ea adoră să combine tradiționalul cu modernul și să își lase amprenta proprie cu un stil diferit, de la rețete până la modul de prezentare. „Sunt o mare foodie, o mare dependentă de zahăr și prăjiturit, iar «BakingAdventure» este oaza mea de relaxare!", povestește Georgiana Murășan. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

2. Gabriela Bitiușcă

Creativă și plină de pasiune, Gabriela iubește să exploreze lumea modei și a frumuseții. Pentru ea, conținutul său reprezintă o modalitate de a-și exprima creativitatea și de a-i inspira pe cei din jur. Încearcă mereu să surprindă frumusețea lucrurilor mărunte într-un mod intim și personal, cu atenție spre elementele de stil și tendințele actuale pentru a crea un look unic și autentic. „Ceea ce mă diferențiază de alți creatori de conținut este felul în care îmi personalizez conținutul. Îmi place să incorporez propria mea estetică, «low exposure», și propriul stil în tot ceea ce fac: de la modul în care îmi aleg hainele, până la locurile pe care le fotografiez, sau produsele pe care le folosesc. Totul trebuie să fie impecabil", spune Gabriela Bitiușcă.







3. Andrada Rax

Pasiunea Andradei este să își facă partenerii mulțumiți și comunitatea fericită! Are experiență de peste 4 ani în digital marketing și o dragoste foarte mare pentru gătit. Comunitatea ei diversă o apreciază pentru consistență în calitatea postărilor. „Oamenii care mă urmăresc sunt dornici să încerce mereu ceva nou. Ador să văd video-uri făcute în stilul meu unic, de la rețete complexe de mâncare până la călătorii și haine", adaugă creatoarea.







4. Mădălina Costin (Hayky)

Mădălina aka Hayky este pasionată de make-up încă din copilărie, când «îi fura» machiajele mamei ei pentru a le testa. În adolescență și-a crescut atât canalul de YouTube de beauty & lifestyle, cât și paginile de social media, odată cu experiența și cunoștințele legate de make-up și skincare. „Aș spune că cel mai mult mă reprezintă machiajul colorat și creativ pe care îl fac, precum și recomandările sincere în materie de beauty", povestește Mădălina Costin. Pe lângă asta, este mai puțin cunoscut faptul că îi place să mixeze muzică electronică.







5. Hayat Nabul (Hayatteria)

Hayat are o relație specială cu mâncarea: îi place să mănânce, să gătească și să îi inspire pe ceilalți să facă la fel. Ea este pasionată de toate bucătăriile lumii și călătorește pentru a le încerca, dar cea arăbească păstrează un loc special în inima ei. Este un chef certificat din 2021. „Din 2019, îmi împărtășesc rețetele pe blogul meu Hayatteria, inspirându-i pe oamenii de pe tot globul să încerce să își prepare singuri mesele acasă. Sunt destul de sigură că am facut o treabă bună! «S-a mâncat!» este garanția mea!", spune Hayat Nabul.







6. LavBbe

Încă din copilărie, Lavinia aka Lavbbe și-a descoperit pasiunea pentru muzică și dans din copilărie, când a primit primul ei costum de bellydancer. La 15 ani, s-a mutat în Marea Britanie unde a studiat arte de performanță. În 2020, Lavbbe a început să danseze de dimineață până seara, să creeze coregrafii și să posteze video-uri pe TikTok, iar în prezent a adunat o comunitate de peste 4,6 milioane de fani ce îi admiră stilul de dans.



