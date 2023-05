Cadoul inedit cerut de Josephine de la mama sa! Gina Pistol, panică pe Instagram!

Gina Pistol și Smiley au plecat într-o vacanță romantică de câteva zile, la Londra. Înainte de nunta celor doi, vedeta și Smiley au decis să petreacă câteva zile departe de România. Cu toate acestea, ei au avut grijă ca micuța Josephine să rămână în siguranță și i-au promis că îi vor aduce un cadou din scurta vacanță.

Astfel, Gina s-a conformat, însă, până acum, nu a putut îndeplini dorința fiicei sale. Iubita lui Smiley a cerut ajutor internauților și i-a rugat să o ghideze către locul unde poate găsi cadoul pe care Josephine îl așteaptă. Ea le-a mărturisit urmăritorilor ei că fetița ei își dorește un album sau o revistă cu Michael Jackson.

„Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește. Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra? Mulțumesc pentru ajutor”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.