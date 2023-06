Daniela Györfi, o nouă operație estetică în valoare de 5.000 de euro:. E tăietură, trebuie să stai în recuperare foarte mult...

Daniela Györfi s-a supus unei noi intervenții estetice, o procedură nou apărută pe piață, care costă nu mai puțin de 5.000 de euro.

Daniela Györfi are mare grijă de felul în care arată și nu se dă înapoi atunci când vine vorba de a încerca cele mai noi intervenții estetice apărute pe piață. De această dată, vedeta a apelat din nou la ajutorul medicului estetician, care a ajutat-o să ajungă la aspectul pe care și-l dorește. În prezent, artista are fața umflată datorită procedurilor pe care le-a făcut.

Deși recuperarea este una dificilă, Daniela Györfi nu regretă nicio intervenție făcută. Ea se simte bine în pielea ei și nu are de gând să facă niciun fel de compromis în ceea ce privește aspectul fizic.

„Ca să arăți bine trebuie să faci anumite lucruri. Când îți faci niște lucru își faci ca te simți bine. Mie îmi place să arăt bine”, a mai zis Daniela Györfi.

Daniela Györfi, adeptă a operațiilor estetice

La cei 54 de ani pe care îi are, artista are grijă de felul în care arată și se preocupă în detaliu de aspectul său fizic. În emisiunea lui Denise Rifai de la KanalD, ea a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are.

„La sâni nu sunt mulțumită. După trei operații, că trei am. Recunosc că nu mi-aș mai face acum. Fațetele dentare sunt absolut normale, nu poți să ai dinții galbeni, negri. Riduri… La 50-53 de ani nu poți să arăți ca la 20 de ani. Celulită am avut dintotdeauna. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Nu e vorba de operații estetice, ci de îngrijire. Dacă există tehnologie ca să schimbi lucruri care te deranjează, de ce să nu le faci?! N-am atâtea operații ca alte artiste care zic că li s-a modificat corpul peste noapte. Fundul l-am lăsat mic și plat”, i-a explicat Daniela Gyorfi lui Denise Rifai. Citește și: Daniela Crudu și-a botezat fetița! Imagini de la prima petrecere a micuței Daiana

