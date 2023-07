Adelina Pestrițu și-a cumpărat casă nouă. Vedeta nu are de gând să se mute în noua locuință

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au luat o decizie înțeleaptă, aceea de a investi într-o nouă locuință. Deși trăiesc într-o casă construită de la zero, care le-a oferit libertatea de a o personaliza după bunul lor plac, au decis să achiziționeze o nouă proprietate cu scopul de a face o investiție pe termen lung.

Într-o vizită la șantierul noii case, Adelina Pestrițu a demonstrat că este o persoană conștientă și recunoscătoare pentru munca depusă de cei care lucrează acolo.

În ceea ce privește motivația lor de a investi în imobiliare, Adelina a făcut o remarcă importantă despre cumpătare și responsabilitate financiară. Ea a renunțat la ideea de a cheltui bani pe lucruri trecătoare și superficiale, care aduc doar bucurie pe moment, dar nu au o valoare pe termen lung.

„Este o casă pe care am cumpărat-o renunțând la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment care în viitor n-ar fi însemnat nimic. Viață nu este doar despre distracții ci și despre cumpătare, care îți aduce confort, siguranță, încredere. Îmi place să cred că nu muncesc doar să fac față trendurilor și încerc să fiu conștientă și responsabilă și să am grijă și de mine cea din viitor. Ce vreau să spun de fapt cu această postare este mesajul meu pentru tinerii lipsiți de încredere. Nu uitați că sunteți puternici și puteți să transformați în realitate orice vis măreț pe care îl aveți! Nu va lăsați bătuți indiferent de obstacolele pe care le veți întâlni în drumul vostru în viață. Aveți grijă de voi cei din prezent dar și de voi cei din viitor! Limitele sunt doar în mintea noastră!”, a mai scris vedeta pe Instagram.

Deși mulți dintre fanii săi s-au întrebat dacă se vor muta în noua casă, Adelina a clarificat că acesta nu este planul lor.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea trăiesc o poveste de iubire de 7 ani. Din dragostea celor doi s-a născut Zenaida Maria, care în luna august va împlini 5 ani. Recent, bruneta a postat un mesaj emoționant pe social media, la împlinirea a 4 ani de la nunta cu tatăl fiicei sale.

„20.07.2019 Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fața lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun.

Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodată. E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât! Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net. To be continued…”