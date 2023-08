Lora, nevoită să își schimbe stilul de viață din cauza problemelor de sănătate! Cum se simte acum artista?

Lora, în vârstă de 41 de ani, se menține într-o formă fizică excelentă și acordă o atenție deosebită stilului de viață sănătos. Artista a dezvăluit recent motivele care au condus la schimbarea stilului său alimentar, iar acest lucru a contribuit semnificativ la starea sa de bine. Lora face sport regulat și este conștientă de importanța alimentației în menținerea sănătății.

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Lora a vorbit despre provocările legate de sănătate cu care s-a confruntat. A aflat că suferă de intoleranță la gluten acum cinci ani, după o analiză de biorezonanță. De atunci, a luat decizia să elimine complet glutenul din alimentația sa.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am desumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar”, a povestit ea, pentru viva.ro.