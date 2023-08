Cum își educă Oana Roman fiica? Isabela, reguli stricte din partea vedetei:Nu este OK și că nu este normal să facem chestia asta

Oana Roman se bucură nu doar de succesul său profesional, ci și de o relație minunată cu fiica sa, Isabela. Vedeta înțelege că cea mai prețioasă realizare din viața sa este legătura pe care o are cu micuța sa, de care are grijă să nu îi lipsească nimic.

Cea mică, Isabela, se bucură de atenția și iubirea mamei sale, care îi satisface toate dorințele. Totuși, Oana Roman alege să fie, atunci când este cazul, strictă, impunând reguli și restricții pentru a asigura o educație adecvată. Astfel, Isabela are libertatea de a experimenta și de a învăța din propriile alegeri, în timp ce învățăturile mamei sale o ghidează pe calea corectă.

„Asta cu „nu ai voie” este ca și cu fructul oprit. Nu este OK! Îi spui: „Încearcă, vezi cum e! Eu nu consider că este OK, dar dacă ție îți place, poți să încerci să vezi cum este, nu este absolut nicio problemă!”. Știe că nu este OK și că nu este normal să facem chestia asta. (n.r. să meargă la școală cu unghiile făcute)

E un copil foarte cuminte, e conștientă de faptul că este un copil foarte cuminte. A fost foarte haioasă, mi-a zis: „Mami, eu când o să fiu mare o să vreau un copil ca mine!”. E conștientă de faptul că este un copil cuminte și înțelegător!”, a declarat Oana Roman pentru EGO.