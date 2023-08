Jojo și Paul Ipate, nuntă de vis și în România! Imagini de la evenimentul mult așteptat

După ce și-au unit destinele într-o ceremonie desprinsă din povești, în Italia. Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit religios în România, în urmă cu doar câteva zile. Actrița a distribuit imagini din ziua cea mare și a vorbit despre cele mai frumoase momente trăite alături de Paul Ipate.

Căsătoria celor doi a avut loc pe 21 august, într-o locație aleasă cu grijă pentru a crea o atmosferă de basm. Jojo a strălucit în două rochii de mireasă, iar Paul a ales să poarte un costum elegant alb, sfăuit, fiind, de Adina Buzatu.

Nunta religioasă a celor doi a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Jojo și Paul s-au căsătorit civil în Italia, într-o ceremonie ce a fost păstrată secretă până în ultimul moment. Cei doi au o poveste de dragoste ce durează deja de 9 ani și sunt părinții unei fetițe adorabile, Zora. De asemenea, Jojo mai are un băiat, Achim, dintr-o căsnicie anterioară.

"M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători. Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifice ale locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-au inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem," a mărturisit Jojo.