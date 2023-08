Theo Rose, despre discuția cu un preot care i-a schimbat viața. Artista a făcut o promisiune ce îi va schimba viața

Theo Rose se poate mândri cu un an plin de realizări, atât pe plan personal, cât și profesional. Vedeta a devenit pentru prima dată mamă în acest an, iar viața i s-a schimbat radical. De atunci, Theo Rose a avut parte de numeroase împliniri atât pe plan personal, cât și profesional.

Recent, ea împreună cu Anghel Damian au fost nași de cununie pentru o bună prietenă din copilărie de-a artistei. Pentru că Theo Rose și tatăl fiului ei nu sunt căsătoriți, aceștia au purtat o discuție cu preotul de la biserica unde a avut loc nunta. Cei doi au avut de îndeplinit anumite condiții pentru a-i putea cununa pe prietenii lor. Artista a exoplicat totul pe pagina sa de Instagram.

Astfel, Theo Rose a luat o decizie care o va duce în fața altarului, în următoarele luni. Vedeta urmează să îmbrace rochia de mireasă în viitorul apropiat, spre bucuria fanilor ei.

Theo Rose a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Sasha Ioan. Încă din prima clipă, alături de ea au fost familia și prietenii apropiați. Mai mult, la puțin timp de la naștere, ea și-a reluat activitatea profesională și a început filmările pentru noul sezon de la Vocea României.

Întrebată dacă a suferit de depresie postanală, artista a mărturisit că nu, asta și pentru că cei din jurul ei s-au purtat cu atenție cu ea.

„Nu (n.r. nu s-a confruntat cu depresia postnatală)! Ce-i drept, m-am și protejat, am fost înconjurată în perioada imediată după naștere de familie, m-au tratat cu foarte mare delicatețe în perioada respectivă, mi-au arătat frumos cum se fac toate lucrurile necesare pentru un bebeluș, nu au insistat, m-au ajutat, nu m-au sufocat. Am simțit sensibilitatea aia specifică perioadei de după naștere, dar nu s-a pus problema de nicio depresie. Chiar am fost înconjurată de lucrurile de care am avut nevoie.

Da, clar! Și eu, și copilul, ne-am obișnuit unul cu celălalt. Am fost uimită să văd că bebelușii chiar funcționează după un program, un orar fix, adică chestia asta mă relaxează foarte tare. Știu exact că trebuie să mănânce atunci, știu ce gesturi face atunci când îl doare burtică, atunci când vrea să mănânce sau orice altceva, când trebuie să regurgiteze sau.. Suntem foarte relaxați”, a declarat Theo Rose, potrivit click.ro.