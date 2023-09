Sunetul libertății - All I Need - Minelli

Toate luminile sunt îndreptate asupra lui Minelli și asupra cele mai noi piese ale sale. O experiență muzicală care te va purta departe de locul în care te afli și care te va ajuta să te îndepărtezi de toate problemele care te înconjoară. "All I Need", o piesă plină de optimism, cu un ritm contagios, va fi partenerul tău când vine vorba de distracție și de visat cu ochii deschiși.

Creditele pentru "All I Need" îi revin lui Minelli pentru muzică și versuri. Producția a fost realizată de SICKOTOY.

"<<All I Need>>" readuce acele old vibes. Nostalgia m-a lovit atât de tare când am scris această piesă și sper că mulți dintre voi vă veți regăsi în ea", spune Minelli.

Minelli este unul dintre cei mai de succes artiști și compozitori din Europa de Est, care a scris multe hituri atât pentru sine, cât și pentru alți artiști de succes. Lansările sale "Rampampam" și "Nothing Hurts" au dominat topurile muzicale la nivel global, cumulând peste 220 milioane de stream-uri și peste 400 milioane de vizualizări pe YouTube. "Rampampam" a ajuns chiar pe locul #4 în topul Shazam Global și pe locul #1 în Shazam Global Dance, unde s-a situat timp de câteva săptămâni. În plus, "Deep Sea", cântecul ei în colaborare cu celebrul DJ R3HAB, a ajuns pe cea mai fresh lansare a sa, albumul "Silver & Gold – Chapter II", și în unele dintre cele mai mari playlist-uri Spotify și Apple Music, primind, de asemenea, stream-uri din întreaga Europă. "Silver & Gold" a fost foarte bine primit în întreaga lume și a acumulat peste 25 de milioane de ascultări pe Spotify. În 2023, Minelli a adăugat în playlist-ul său și mai multe capodopere, precum "Peligrosa", "Fantasy", cu Ely Oaks și "Shurakato".