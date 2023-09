Interviu cu Daniella Pearman, Costume Designer pentru Sex Education

Hainele sunt o expresie a cine sunt personajele din Sex Education. Vă dați seama prin ce trec și datorită a ceea ce poartă.

Care au fost primele tale gânduri când te-ai alăturat acestui sezon din Sex Education?

DANIELLA: Când am citit prima dată scenariile, am crezut că acest nou colegiu este foarte frumos descris. Când mi-am făcut moodboard-urile inițiale, accentul a căzut mult pe sustenabilitate. Am vrut să păstrez acel look vintage pentru care Sex Ed este atât de renumit: acesta a fost un lucru de care eram foarte conștientă, venind într-un serial aflat la al patrulea sezon, când un look atât de puternic fusese deja stabilit. Așa că am vrut să păstrez această continuitate, dar și să evoluez imaginea personajelor în concomitent cu modul în care a evoluat scenariul.

Designul anterior a fost foarte vintage: foarte optzecist, foarte inspirat de filmele lui John Hughes. Ceea ce încercam să fac a fost să păstrez această continuitate, dar și să fac aceste personaje noi să arate diferit, deoarece ideea este că atunci când lotul Moordale intră în această nouă școală, se simt – și arată – ca niște extratereștri. Așa că noii studenți Cavendish au trebuit să arate diferit, iar pentru ei totul este despre haine preloved.

Am vorbit cu o prietenă de-a mea din același domeniu care și-a început propria afacere numită Wild Folk, iar hainele ei sunt toate făcute din pături vechi și lucruri de genul ăsta și am vrut să încorporez astfel de piese în serialul nostru.

Am folosit țesături mai vechi pentru a face piese noi care să iasă în evidență, care nu sunt piese pe care le puteți cumpăra de oriunde, ci lucruri care se simt accesibile și pentru cineva care ne urmărește. Prin urmare, am mers în direcția de preloved, vintage și durabil.

Genul acesta de sustenabilitate face parte din grupul The Coven de la Cavendish, nu-i așa: filozofia „fii amabil” pe care o au?

DANIELLA: Da, și cred că rezultatul este nebunesc. De fapt, într-unul dintre scenarii a fost un comentariu că Abbi a făcut o piesă de îmbrăcăminte, așa că transmite acel mesaj că există moduri de a arăta cu adevărat cool și personal, într-o manieră etică și fără a cheltui mulți bani. Elevii originari de la Moordale aveau deja stilurile lor individuale, așa că ceea ce trebuia să fac cu noile personaje era să le ofer și lor un aspect individual.

Există un cuplu minunat pe Instagram numit The Young Emperors și se îmbracă foarte asemănător unul cu celălalt și sunt foarte gender fluid. Am ales un palton pentru Abbi și apoi i-am făcut niște blugi pentru Roman cu același imprimeu pe ei, ca să simțim acele conexiuni. Le oferă propria lor identitate, dar încă în acea lume Sex Ed.

Cum s-a schimbat aspectul personajelor originale de la primul sezon și cum evoluează în continuare în acest sezon?

DANIELLA: A fost o provocare genială. Când am intrat în probele inițiale de costume cu toate personajele recurente, am trecut prin garderoba lor și le-am întrebat: „Ce vrei să păstrezi?, Ce vrei să nu păstrezi?” și apoi am avut discuții despre unde merg personajele. și care este călătoria lor. Chestia este că intervalul de timp dintre fiecare sezon este doar o chestiune de câteva săptămâni. De la sfârșitul sezonului trei până la începutul sezonului patru durează doar opt săptămâni, copilul lui Jean este încă un nou-născut, așa că nu vrei să intri acolo și să arate toată lumea complet diferită.

Ar fi ciudat pentru public, dar este important și pentru actor să păstreze o oarecare continuitate, deoarece se află în acea călătorie cu personajul său. Dar frumusețea acestui sezon este că aceste personaje evoluează pentru că se află într-un mediu nou și am vrut să arăt asta și prin costume.

Costumul ajută narațiunea într-un anumit sens: de exemplu, Otis nu își schimbă jacheta – și de ce am vrea, pentru că este atât de reprezentativă? – dar contribuie și la povestea lui, pentru că nu se gândește la cum arată în acest moment.

Se întâmplă atât de multe cu noua școală și noua lui soră, încât ceea ce poartă nu este important pentru el. Există o conjunctură interesantă atunci când se luptă cu rivalul său O pentru a deveni terapeutul sexual oficial al școlii, arată puțin mai profesionist, dar jacheta este întotdeauna acolo undeva. În timp ce cu Eric trece printr-o schimbare majoră în acest sezon.

Ncuti a intrat cu adevărat în vibe-ul sustenabil. Acest lucru are sens în poveste, deoarece Eric preia influența stilului The Coven după ce se împrietenește cu ei, stilul său are încă o amprentă personală.

Pentru Maeve, imaginea ei este asemănătoare cu ceea ce am văzut în ultimele trei sezoane, doar am maturizat-o puțin pentru că a plecat în America și se amestecă cu oameni mai în vârstă decât ea. Nu are vârsta universitară, dar sunt studenți de vârstă universitară la facultate și ar fi putut să meargă la un magazin second-hand și să-și cumpere o geacă de piele nouă. Din nou, pentru ea, totul era preloved. Erau doar mici detalii de adăugat. De exemplu, i-am dat niște cizme de cowboy în loc de Doc Martens. Am încercat să o introduc treptat, astfel încât să nu fie un șoc prea mare, dar s-ar putea să vedeți treptat influențele noilor ei prieteni din America.

Pentru Aimee, am ales o imagine mai artistică pentru că devine studentă la artă și asta a fost foarte interesant. Și pentru Adam, acum lucrează la o fermă, așa că hainele lui se schimbă pentru a reflecta asta, dar încă are jacheta, pentru că nu este pregătit să se schimbe complet sau să renunțe la asta. A fost o călătorie frumoasă alături de acești actori.

Crezi, așadar, că hainele din Sex Education joacă un rol important în povestea acestor personaje?

DANIELLA: Da, sigur! Toți actorii își cunosc atât de bine personajele în acest moment, așa că a fost foarte distractiv să explorez asta și să văd cum s-ar putea exprima personajele lor în noile lor medii. Celălalt lucru este că în sezonul trei erau în uniformă școlară și nu i-am văzut prea mult în hainele lor. A fost foarte distractiv să te joci cu asta.

Putem vorbi mai mult despre Eric: trebuie să fie atât de distractiv de îmbrăcat!

DANIELLA: Doamne, el este și are o poveste interesantă, pentru că încearcă să-și echilibreze religia cu sexualitatea sa. Biserica lui nu acceptă ca el să fie gay, așa că a trebuit să includem asta: când merge la biserică, l-am acoperit puțin mai mult și l-am făcut să fie puțin mai conservator. Apoi, când este la facultate, atunci își dorește cu adevărat să se exprime – cu atât mai mult cu cât se împrietenește cu The Coven, care au propriul lor stil.

Eric a purtat întotdeauna destul de multe imprimeuri și, pe măsură ce își explorează și mai mult identitatea în acest sezon, lucrul acesta se vede. Așa că, de exemplu, în primul episod îl vezi într-un costum cu imprimeu nigerian, dar îl poartă cu jacheta cu imprimeu Picasso pe care o are de secole. Așa că are încă câteva dintre piesele sale vechi, dar vezi influența călătoriei sale în Nigeria, iar el devine din ce în ce mai extravagant, aducând în același timp un tribut moștenirii sale culturale. Eric are și un inel nigerian pe care ne-am gândit că poate l-ar fi putut obține în Nigeria. La fel este și cu toate personajele: am dat mici indicii despre, poate, încotro se îndreaptă.

Revenind la jacheta lui Otis: Laurie a spus că nu și-a dat seama că va deveni atât de emblematică și își dorește să fi cumpărat mai mult de una pentru primul sezon!



DANIELLA: Ei bine, da, originalul a fost de fapt închiriat de la un magazin de costume, dar a trebuit să facem încă una identică de data aceasta pentru că piesa inițială a fost murdarită de un copil! Am avut alături o femeie foarte talentată și am obținut vopseaua potrivită pentru țesături ca să putem face alta, pentru că ai nevoie de mai mult de un astfel de articol când filmezi în fiecare zi.



Să vorbim despre Jean, care a fost întotdeauna foarte ordonată și bine pusă la punct, dar acum are un nou-născut.



DANIELLA: Am avut o conversație mai devreme cu Gillian pentru că, evident, nu am vrut să o reproiectez pe Jean pentru că este atât de reprezentativă. Ceea ce voiam să facem prin costum și machiaj a fost să arătăm epuizarea lui Jean, să arătăm că tocmai a născut și că nu se descurcă atât de bine pe cât credea că se va întâmpla. Dar, pe de altă parte, în unele scene, ea se menține în fața muncii, așa că am fost dornici să o menținem în acel stil profesional, bine definit, și totuși să dăm acel sentiment de vulnerabilitate.



Am decis să păstrăm silueta pe care am avut-o întotdeauna, care este foarte clasică și elegantă, dar am ales piesele care erau mai practice - poate pentru alăptare sau orice altceva - o salopetă sau o bluză cu nasturi în față, pentru că este nu în natura ei să se lase complet de izbeliște. Nu am vrut să arătăm de parcă tocmai a luat ceva de pe podea și l-a aruncat pe ea.

Am discutat și i-am spus lui Gillian: „Ceea ce vom face sunt doar lucruri mărunte de genul că nu ți-ai închis rochia sau doar ai aruncat un cardigan peste costum”, iar lui Gillian i-a plăcut asta. Jean pare ceva mai confortabil îmbrăcată pentru că este acasă mult mai mult decât de obicei. Dar nu am vrut ca ea să umble în șosete ciudate, pentru că nu ar fi ea!

Și cum rămâne cu Ruby: ea are o garderobă complet nouă, care se leagă de povestea ei despre a fi managerul de campanie al lui Otis atunci când acesta militează pentru a deveni terapeutul sexual oficial al școlii, nu-i așa?



DANIELLA: Da. Când am citit povestea, atât eu, cât și Emily (designerul de machiaj) am spus: „O, Doamne, trebuie să fie ceva în genul lui Cher din Clueless, sau Elle Woods din Blonda de la drept, cu fuste și ochelari”. Ruby crede că arată ca o tocilară, dar este încă foarte glam. Mimi, care o interpretează pe Ruby, arată grozav în toate, așa că nu a fost greu să o îmbraci deloc.



Cred că Ruby ajunge la Cavendish și simte că toată această „frumusețe” este cu adevărat străină pentru ea. Hainele ei au fost întotdeauna ca o armură pentru ea, pentru a-i oferi acea încredere pe care nu o simte adânc în interior. Indiferent ce se mai întâmplă cu Ruby, ea a fost întotdeauna încrezătoare în felul în care se îmbracă.

Ai menționat mai devreme influențele anilor optzeci, dar există și vibrații din anii nouăzeci și șaizeci. Întregul aspect al Sex Ed este destul de fluid în acest sens, nu-i așa?



DANIELLA: Da, și acesta este cel mai bun lucru la această meserie: nu există reguli. Nu ține de anotimpuri și este atemporal. Avem influențe din fiecare deceniu, pentru că aceste este modul în care oamenii se îmbracă în zilele noastre: un amestec din fiecare deceniu care a trecut și, cu toate magazinele vintage la care merg oamenii în zilele noastre, poți culege influențe din orice perioadă.

Cred că imaginea noastră este foarte accesibilă pentru cei care urmăresc acasă: s-ar putea să nu poți obține exact aceeași ținută, dar cu siguranță poți pune pe tine ceva foarte asemănător. Și cred că asta este frumusețea, pentru că atunci nu arată toți oamenii la fel. Toată lumea arată foarte personal și este pur și simplu distractiv. E distractiv să te îmbraci.

Ce ținute din ultimele trei sezoane crezi că sunt cele mai reprezentative?



DANIELLA: Cu siguranță geaca de piele a lui Maeve. Eu și Emma [Mackey, care o interpretează pe Maeve] am vorbit despre faptul că trebuia să se îndepărteze de acele jachete emblematice din sezoanele trecute: am folosit o versiune cu ciucuri pentru o scenă, dar Emma dorea mai mult fără a merge prea departe de această imagine. Este același lucru, dar ușor diferit, deoarece Maeve crește și lucrurile se schimbă în viața ei.



Jacheta galbenă a lui Ruby este, de asemenea, atât de emblematică. Chiar dacă personajele merg mai departe, vrei să păstrezi câteva dintre acele elemente pe care fanii care au fost acolo chiar de la început le vor recunoaște.



Cred că Aimee este cea care a avut, poate, cea mai mare schimbare. I-am dat un pic de aspect de Brigitte Bardot pe măsură ce intră mai mult în aspectul artistic, cu o beretă și o salopetă. A evoluat vestimentar destul de mult. A fost cu adevărat important pentru povestea ei, pe măsură ce se împăca cu atacul ei.



Cât de importantă crezi că este vestimentația pentru succesul Sec Education?



DANIELLA: Ei bine, asta este frumusețea acestui serial: hainele sunt o expresie a cine sunt personajele. Uitați-vă la personaje și o să vedeți cât de individuali sunt toți. Vă dați seama prin ce trec și datorită a ceea ce poartă.



Dar este și distractiv. Arată publicului că poți fi cine vrei să fii și să te exprimi cum vrei, prin ceea ce porți. Asta e frumusețea hainelor, nu-i așa? De îndată ce întâlnești pe cineva pentru prima dată, s-ar putea să judeci cine este, în funcție de ceea ce poartă, oricât de corect sau greșit ar fi. Este o expresie a personalității cuiva și cred că ceea ce încercăm să facem mereu la Sex Ed este să dăm o notă pozitivă: să arătăm că poți căpăta încredere prin ceea ce porți. Munca la acest serial a fost o distracție absolut genială!