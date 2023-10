Vei da din cap pe piesa asta: Care pe Care (From Miami Bici 2) - AOUR x Leti

De la AOUR și Leti, viral pe TikTok, apoi în playlist-ul tău și direct în "Miami Bici 2". ,,Care pe Care", o piesă despre libertatea spiritului și plăcerile vieții, promite să te facă să dai din cap pe ritmuri obsedante de trap și drum & bass. Dați play și fiți gata să fiți transportați, măcar puțin, în noua aventură a filmului "Miami Bici 2", ce va putea fi vizionat în cinematografe din 24 noiembrie.

Piesa a fost scrisă de AOUR și Leti, iar de producție s-au ocupat YUKiBeats și Acli. Piesa vine însoțită de un clip super fun, regizat și editat de Tudor Costache, cu post-producție realizată de StaySharp Film și Diud. Acesta conține și scene exclusive din pelicula "Miami Bici 2".

,,<<Care pe Care>> e o piesă la care noi am pus mult suflet, din simplul fapt că e printre singurele piese la care am lucrat împreună și știindu-ne de atâția ani, am știut exact ce vrem unul de la celălalt și cum am vrea să sune piesa. E o piesă făcută for friends & family, pe care plănuiam să ne rupem la party-uri, dar când am văzut reacțiile din partea tuturor, am realizat că are potențial și că ar trebui să o audă mai multă lume, o piesă care să agite spiritul, cu o tentă de surpriză, agresivă, și care să dea o stare bună oricui o ascultă." ne spun AOUR și Leti.

"Miami Bici 2" este disponibil în cinematografe din 24 noiembrie și este cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, filmat în Los Angeles, Hollywood și Las Vegas, cu participarea unora dintre cei mai mari actori de la Hollywood.

"Miami Bici 1" este unul dintre cele mai de succes filme românești care a fost difuzat în cinematografe doar trei săptămâni din cauza pandemiei. De aceea, în premieră în România, cu trei săptămâni înainte de lansarea oficiala "Miami Bici 2", partea întâi va fi difuzată în cinematografe.

Cele două filme sunt regizate de Jesus del Cerro, cu Matei Dima și Codin Maticiuc în rolurile principale.

AOUR și Leti sunt doi artiști și songwriteri la început de drum, care s-au făcut remarcați prin piesa ,,Care pe Care", lansată inițial doar pe platforma TikTok din amuzament. Piesa a pornit trenduri și a stârnit curiozitatea utilizatorilor, așadar cei doi au decis să lanseze oficial piesa, alături de un videoclip.