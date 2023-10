Irina Rimes se apără în urma presupusului incident de la Vocea României:Theo Rose este una dintre cele mai bune voci

Irina Rimes a făcut primele declarații după presupusul incident de la emisiunea „Vocea României”, în care se vehicula că Theo Rose ar fi plâns din cauza ei. Fanii au reacționat vehement, criticând-o pe Irina, dar aceasta a venit cu lămuriri importante privind situația care a luat amploare pe social media.

Scandalul aparent a izbucnit pe 6 octombrie, atunci când concurenta Andreea Oprea a atras atenția tuturor juraților, Irina Rimes, Smiley și Horia Brenciu&Theo Rose, pentru a apăsa butonul. Aceștia s-au întrecut în a convinge artista să se alăture echipei lor, iar discuția s-a derulat în jurul preferințelor muzicale ale concurentei.

La care Irina Rimes a reacționat cu o întrebare aparent provocatoare: „Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie?”.

„Andreea, vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale. Îmi place că în sfârșit găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normal. Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici”, a spus Theo Rose.

Schimbul de replici dintre cele două artiste a generat speculații potrivit cărora Theo Rose ar fi plâns din cauza comentariilor Irinei Rimes. Însă artista din Republica Moldova a dorit să facă lumină în acest sens, dorind să își expună punctul de vedere.

"De obicei eu hate-ul îl ignor, dar de data asta este foarte greu să ignor toate mesajele. Asta trebuie să se oprească! Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire! Eu tot timpul am avut o părere foarte bună despre Theo Rose! Tot timpul am zis în dreapta și în stânga că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice! Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de bună?!", a afirmat Irina Rimes.