Motivul pentru care Alexandra Stan a ales să stea cu chirie în București: eu mă plictisesc foarte repede...

Alexandra Stan s-a mutat recent în București, însă a lămurit zvonurile privind achiziționarea unui apartament. Într-un interviu acordat pentru unica.ro, artista a dezvăluit că locuiește cu chirie și că nu are planuri imediate de a cumpăra o locuință.

În România, există vedete care au ales să locuiască cu chirie, iar Alexandra Stan se numără printre acestea. Cântăreața, cunoscută pentru piesele sale de succes, precum "Mr. Saxobeat," a vorbit deschis despre locuința sa actuală și despre motivele pentru care nu a achiziționat un apartament.

Citate pentru final de an: Mesaje frumoase pentru toată familia

Share your power, GRL Power: Poveștile celor șase gamerițe care rescriu regulile în lumea digitală

Sinceritate autentică - Need You - Dayana

"Și anul trecut am vrut să-mi cumpăr apartament. M-am interesat, dar nu știu ce să zic, că piața în momentul de față e în continuă schimbare și cum se construiesc o grămadă… și mă tot gândesc că la cât de mult mă mut eu și cât de mult plec, chiar are sens? Bine că într-adevăr, dacă te gândești la partea financiară, am oameni care mă sfătuiesc că mai bine să cumpăr, să îl închiriez. Adică, nu știu, eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori, că mă plictisesc. Vreau altceva, nu știu ce mi-aș dori… mai degrabă o casă. Și mă gândesc. Dar nu sunt pregătită pentru casă, adică văd la ai mei ce înseamnă să ai casă, deci nu.", a mai specificat artista.