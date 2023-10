Prima apariție a lui Irinel Columbeanu, după mutarea la azil. Fostul om de afaceri a confirmat că a primit bani de la fiica sa

Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu a avut ieri, 11 octombrie, prima apariție televizată de la momentul în care s-a mutat la azilul pentru seniori. În cadrul emisiunii lui Cristi Brancu de la Prima TV, Columbeanu a vorbit deschis despre cum arată viața lui acum, dar și despre prietenii care l-au ajutat să facă tranziția la noul său stil de viață.

Îmbrăcat într-un costum deschis la culoare, o cămașă galbenă și o cravată, Irinel Columbeanu a făcut o apariție impresionantă alături de Ioan Cassian, proprietarul azilului unde locuiește acum. Cristi Brancu a inițiat discuția cu cei doi și l-a întrebat pe Columbeanu cum a decis să facă această schimbare majoră în viața sa.

"Bazându-mă pe experiența anterioară a tatălui meu, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo", a spus fostul om de afaceri.