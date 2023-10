Colaborare inedită între Taxi și Theo Rose pentru o piesă fresh: Graffiti

„Graffiti" îmbină vocea caldă și inconfundabilă a lui Theo Rose cu stilul autentic și versurile inteligente pentru care trupa Taxi este recunoscută.

Legendara trupă Taxi, cunoscută pentru piesele captivante, și-a unit forțele cu Theo Rose, una dintre cele mai apreciate artiste pop din România, pentru a aduce în fața publicului un single cu o poveste aparte: „Graffiti". Această colaborare unică promite să ofere un sound fresh, original și să devină un hit în topurile muzicale din România.



„Graffiti" îmbină vocea caldă și inconfundabilă a lui Theo Rose cu stilul autentic și versurile inteligente pentru care trupa Taxi este recunoscută. Piesa vorbește despre povestea unei iubiri complicate și a unor amintiri pe care le purtăm cu noi ca niște graffiti-uri pe suflet.



„Theo este absolut minunată. A intrat în jocul nostru, l-a înțeles şi s-a adaptat perfect. Suntem la prima colaborare, dar suntem ferm convinşi că nu va fi şi ultima", spune Dan Teodorescu.



„Cred că asta e cea mai simpatică întâlnire pe care am avut-o anul acesta. N-aș vrea să spun că «am crescut» cu trupa Taxi, dar imi amintesc cum îi imitam în fața calculatorului pe toți cei care au jucat în clipul piesei «Cele două cuvinte». Mă onorează invitația pe piesa asta și chiar am simțit că sunt alegerea potrivită pentru strofa mea de pe «Graffiti». Trec această colaborare în palmaresul meu și sper că va plăcea și publicului", spune Theo Rose.



Taxi este una dintre cele mai iconice și longevive formații rock din România, cu o carieră impresionantă de peste două decenii. Trupa s-a reinventat constant, oferind spectacole adevărate, cu hituri care au bucurat generații întregi, dar și cu piese noi, toate asezonate cu o doză de umor în stilul caracteristic al lui Dan Teodorescu. Prin muzica pe care o creează, solistul își exprimă convingerile, emoțiile și varietatea de preocupări - de la mesaje sociale: („Criogenia salvează România", „Aici sunt banii dumneavoastră", „Oamenii politici", „Ca ei"), până la balade cântate de generații întregi („Jumătatea mea", „Mi-e dor şi doare", „Stelele care cad", „Cele două cuvinte", „Supradoză de dor"), trecând prin zona inerentelor probleme de cuplu („Karma, zenu' și feng shuiu'", „O să-mi las burtă pentru tine", „Non-stop") și „Inima mea de 16 ani" (alături de Delia).



Theo Rose este una dintre cele mai populare artiste pop din România, iar până în prezent a lansat piese de succes precum „Pe bune", „Awella", „De azi", „Pastila sufletului" (feat. What's UP), „Nu știi ce vrei" și „Pansament". Printre cele mai recente colaborări se numără cea cu Emilian pentru hitul „De trei zile", „Roata", „Cântec la nai", alături de Damian Drăghici, „Fructul Interzis", alături de Cabron și „Ca-n România", alături de MIRA.