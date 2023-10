Odată cu tine - cea mai frumoasă poveste de dragoste scrisă de EMAA

,,Odată cu tine" reprezintă una dintre cele mai frumoase povești de dragoste prezentate de EMAA. Piesa este o incursiune emoționantă în lumea sentimentelor și a relațiilor, capturând esența unei iubiri profunde și durabile, genul de poveste în care te simți cel mai norocos om de pe pământ.

Piesa a fost scrisă de EMAA și Florian Rus, alături de Emanuel Masson și Alexandru Turcu, care s-au ocupat și de partea de producție.

,,Cu recunoștință și claritate, am scris piesa asta ca un dar, pentru cea mai sinceră și frumoasă legatură cu cineva. Datorită ei sunt sigur eu un om mai calm, dar mai viu, într-un spațiu în care timpul nu fuge, unde realitatea e deseori mai magică decât visul, iar sensul evident. Prețios și rar și mulțumesc pentru asta." Ne spune EMAA.

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. De curând, aceasta a avut și o colaborare alături de SATRA B.E.N.Z., ,,Prima zăpadă", iar piesa sa ,,În fiecare seară", a fost în heavy rotation pe cele mai mari posturi de radio și în playlisturi populare Apple Music și Spotify. În acest an, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultimul single al artistei se intitulează ,,Univerul rar".