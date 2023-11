Edward Sanda și Cleopatra Stratan lansează Cu pistolul la tâmplă

După experiența „America Express", Edward Sanda și Cleopatra Stratan continuă călătoria muzicală și colaborează din nou pentru un single fresh - „Cu pistolul la tâmplă", o piesă ce transmite prin muzică și versurile profunde o poveste încărcată emoțional, în care frica își spune cuvântul.

Cu muzica și versurile compuse de către Edward Sanda, „Cu pistolul la tâmplă" reprezintă realitatea cruntă pe care oamenii o trăiesc acolo unde sărăcia este mai puternică decât natura umană, iar dorința de a avea mai mult primează.



„Am lansat cea mai grea piesă din punct de vedere emoțional în urma experienței din «America Express România»! Este despre noi și echipa noastră cu care am trăit clipe terifiante în Columbia. Cu toate astea, am reușit să transformăm amintirea acestor momente în artă! Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături!", spune Cleopatra.



„Am făcut piesa asta după experiența pe care am trăit-o în Columbia, pentru că am fost părtași la un jaf armat. Ne-au atacat trei motocicliști cu pistoalele în Columbia, au atacat duba în care noi eram și practic am considerat că în urma acestei experiențe, fiind artist, prin muzică mă exprim cel mai ușor, iar acele 30 de secunde le-am transformat într-o piesă. Cred că cea mai mare declarație e în single și oamenii o să înțeleagă ce am simțit în acea seară când o să o asculte", spune Edward Sanda.



Cleopatra Stratan a cunoscut succesul mondial încă de la vârsta de 3 ani cu hitul „Ghiță", ce s-a auzit în țări precum Japonia, Spania și Mexic. Din anul 2008, artista are propria ei papușă, iar în anul 2009 este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4. După mai multe single-uri de succes printre care și „Te las cu inima", „Pupă-mă", „Eu m-am pierdut", „La ușa mea", „Dragoste, vă rog", alături de Edward Sanda și „Cel puțin o veșnicie", au urmat „Vorba de tine", o baladă emoționantă despre iubire, dar și „În dreapta mea", single pe care l-a lansat chiar de ziua ei de naștere și dedicat tuturor celor care aleg să lase iubirea să intre în viața lor.



Edward Sanda a debutat cu piesa „Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat single-uri precum „Haine scumpe", „Nicio zi fără tine", „În palma ta" (alături de Ioana Ignat), „Vintage" (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem", alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog", o piesă îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte și „Cel puțin o veșnicie". După ne-a purtat într-o „Vacanță în inima ta", și a lansat alături de Vijay un single fresh, cu o poveste efervescentă.