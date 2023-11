Ce amendă are de plătit George Buhnici, după scandalul declarațiilor controversate? Prezentatorul tv a făcut apel

George Buhnici, cunoscutul realizator de vloguri despre tehnologie, a fost amendat cu suma de 20.000 de lei în urma unor declarații controversate făcute în timpul unei emisiuni televizate din luna iulie a anului 2022. Afirmațiile sale au stârnit un val de reacții negative și au fost considerate discriminatoare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Cu toate acestea, suma amenzii a fost ulterior redusă la 3.000 de lei, după ce George Buhnici a atacat hotărârea CNCD în justiție.

Scandalul a izbucnit în urma unei apariții a lui George Buhnici în emisiunea "Xtra Night Show", difuzată pe Antena 1. În timpul interviului, acesta a făcut mai multe declarații care au provocat indignare în rândul publicului și al autorităților, fiind considerate ofensatoare și discriminatoare.

Conform comunicatului de presă emis de CNCD la data de 31 august 2022, afirmațiile lui George Buhnici au fost considerate faptă discriminatorie, încălcând dreptul la demnitate umană, conform legislației în vigoare. În urma acestei hotărâri, realizatorul de vloguri a fost sancționat cu o amendă contravențională în cuantum de 20.000 de lei.

Totuși, George Buhnici nu a acceptat această hotărâre și a decis să atace sentința în justiție. Cu toate acestea, rezultatul procesului a fost unul nefavorabil pentru el, deoarece Curtea de Apel a decis să reducă amenda la suma de 3.000 de lei.

În timpul interviului care a generat controversa, George Buhnici a făcut afirmații care au fost considerate deplasate. El a vorbit despre preferințele sale legate de aspectul fizic al femeilor și a sugerat că femeile cu vergeturi și celulită nu ar trebui să își arate pielea la plajă.

"Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.

Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!” Câți ani îi dai?”(…) Băi, dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră, că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese", a spus atunci George Buhnici.