Cezar Gună și Arkanian te vor cuceri cu JOS

Piesa a fost scrisă de Cezar Gună, Arkanian și REALM, care s-a ocupat și de partea de producție. Mix-master-ul piesei a fost realizat de DOMINO. ,,<<JOS>> este una dintre piesele care a luat naștere mai mult ca un accident și cred că asta o face și mai tare. Eu tocmai terminasem o sesiune pentru altcineva când m-am întâlnit cu Realm, care și el ieșise din sesh, și a zis că are un beat tare pe care vrea sa mi-l arate, eu eram pe fugă și i-am zis să îi dea repede un play și dacă îmi place, scriu eu ceva când am timp. Apasă al meu pe space și după nici 30 de secunde din beat mi-am anulat treaba, am rămas la sesiune și am terminat piesa atunci. Deși asta se întâmpla acum mai bine de un an, pe la jumătatea lui iunie 2023 am postat o serie de demos care-mi plăceau din <<Marele Sertar>> și Arki a răspuns la piesa asta și a zis că îl sparge. L-am invitat pe piesă și omu' a dat o strofă extraordinară, cum de altfel mă așteptam de la el. Mă bucur mult că am reușit să facem acest collab, de mult tot ziceam că ne găsim pe o piesă și uite că ea ne-a găsit până la urmă. <<JOS>> este dragostea și pasiunea pentru femeie, exprimată din perspectiva bărbatului, un motiv adesea regăsit în piesele mele, poate de data aceasta într-un mod mai vulgar, dar până la urmă iubirea este sălbatică, aprinsă, vie, și de ce să omitem unul dintre aspectele care o fac așa intensă pentru noi? Multe piese vorbesc cuminte despre iubire, dar eu nu cred că iubirea este deloc cuminte și nici nu o să încerc să ascund asta. Te pun jos baby, kiss." ne spune Cezar Gună Cezar Gună este un artist și compozitor care impresionează prin versatilitatea sa. Încă din tinerețe, a simțit chemarea să se conecteze cu publicul și a ales să-și împărtășească muzica pe străzile orașului. Experiența sa de a performa în condiții extreme, fie că era vorba de frig intens sau de căldura sufocantă, nu a trecut neobservată. În anul 2019, a semnat un contract cu Global Records, iar acest moment a marcat începutul unei noi etape în cariera sa. Imediat după semnare a început lucrul la primul său EP, iar piesa „Cerculețe" i-a lansat cariera cu 200K de vizualizări pe YouTube. Pe lângă calitățile sale ca artist, Cezar Gună este și un talentat compozitor. A colaborat strâns cu producătorul DOMINO pentru piesa "Llamame", un hit care a cucerit inimile publicului la Eurovision și a dominat clasamentele radio din numeroase țări, rămânând în topuri timp îndelungat. Pe parcursul carierei sale, Cezar a compus și pentru artiști de marcă din industrie, precum Andra, Antonia și Olivia Addams. Cu fiecare pas pe care îl face în lumea muzicală, Cezar Gună continuă să demonstreze că este un talent autentic și versatil, care aduce contribuții semnificative în industrie. Arkanian este un artist din noua generație, plin de potențial și entuziasm și înarmat cu un flow special. Pasiunea sa pentru muzică s-a născut încă din copilărie, iar de atunci muncește continuu pentru visul său. Artistul a avut parte de câteva colaborări de succes, printre care se numără și "Complicated", alături de ANTONIA și piesa hit a verii anului 2022, ,,Nașpa", alături de rareș, cu care a colaborat și pentru piesa "INNA", piesă ce a avut mare succes printre fanii artiștilor. Artistul nu stă niciodată pe loc și este în continuă explorare a sound-urilor și stărilor, regăsindu-se foarte mult în zona muzicii R&B. Printre ultimele sale lansări se numără și single-ul ,,Străine", ,,Capacitatea mea de șmecherie", cu Omar Arnaout și "PRT" cu Badd G. În 2023, artistul a lansat albumul ,,Până La Infinit. & Mai Departe", material pe care se regăsesc colaborări cu artiști precum rareș, Ștefan Costea, Alex Velea și ALECSA.