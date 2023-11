ste oficial! Platforma BandBook a ajuns o entitate tangibilă în peisajul scenei muzicale autohtone. Evenimentul s-a desfășurat în clubul Expirat din București, pe parcursul a două zile (7-8 noiembrie) și a constat în concerte ale artiștilor din portofoliul agenției, public numeros și atmosferă faină.

Pentru echipa BandBook, cele două seri au însemnat un moment foarte important. După un an de muncă, muzică, spectacole și entuziasm, platforma a ajuns o prezență importantă pe piața muzicală. Iar pentru a fi mai aproape de public, de organizatori și de artiști, în cadrul evenimentului a fost lansat și site-ul: www.bandbook.ro – unde putem avea acces la artiștii din portofoliul agenției, dar și la calendarul cu viitoarele concerte ale formațiilor preferate.

Evenimentul de lansare nu putea fi organizat în alt mod decât cu forța motrică a platformei, artiștii din portofoliu. Publicul venit în număr mare (aproximativ 400 de persoane în fiecare seară de eveniment) s-a bucurat de concerte din partea invitatului special, Alex Purje, care a adus în scenă un nou proiect muzical, dar și a noului membru al familiei BandBook, formația Prima Dragoste, un proiect basarabean sensibil și sincer. Pe parcursul celor două seri au mai cântat Delta Pe Obraz, Ana Coman, Taking Back August, Cristina Lupu, SHE, Heartbreak Cinema, EYEDROPS și Dora Gaitanovici, iar DJ-ii Marinov și Toma au asigurat distracția pe tot parcursul celor 2 seri.

„Când ești contra-timp și trebuie să te asiguri că lucrurile merg ca unse, te copleșește un val de adrenalină care poate da dependență. Un gen de dependență minunată, mai ales atunci când totul merge întocmai planului, atât pentru artiști cât și pentru echipă. Pentru mine, «BandBook Official Launch & Showcase» a fost un vârtej de dopamină și energie”, a spus Cătălina Trică, event & booking manager BandBook.

„Viața din spatele scenei poate fi la fel de frumoasă ca viața de pe scenă. Asta dacă ai alături o echipă omogenă, experimentată și entuziastă. Asta mi-a arătat BandBook anul acesta. Mă bucur că fac parte din această familie de oameni faini care doresc să susțină artiștii underrated, aflați la început de drum. Și asta s-a văzut și la Showcase, în Expirat. Publicul numeros și energic a devorat artiștii prezenți în fața lor în cele 2 zile.” - a declarat Călina Purje, strategy consultant & artist manager & talent scout BandBook.

Parteneri media: B24fun, Contemporary-Establishment, CriticEyez, e-femeia, E-zeppelin.ro, Happ.ro, Kudika, Let's Rock, Mahmur.info, Munteanu Recomandă, places.to.belong, Rock Monsters Romania, RU Living Life, Sub radar, The Institute, The Interwission, Utopia Balcanica, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

BandBook reprezintă platforma de servicii integrate care le oferă artiștilor o punte între ei și entitățile care se învârt în jurul acestora, de la fani, la organizatorii de evenimente, până la actorii media relevanți din piață. Misiunea platformei este să le ofere artiștilor, fie ei cu un nume deja sonor sau aflați la început de drum, acces la o gamă personalizată de servicii, care să îi ajute să își atingă și să își fructifice potențialul.

www.bandbook.ro

