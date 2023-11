A învăța să spui: Nu te mai aștept cu Alina Eremia

Piesa ,,Nu te mai aștept" a Alinei Eremia te lovește în inimă cu o poveste de dragoste pierdută.

Versurile parcă scaldă într-o adiere a amintirilor, iar fiecare notă de pian pare să spună povestea unei iubiri care a dispărut. E ca și cum ai fi în mijlocul unei drame romantice, unde cuvintele și sunetul îți aduc aminte de clipele frumoase și, în același timp, de durerea despărțirii.

E o melodie care te face să simți în profunzime toate nuanțele unei iubiri sfârșite. Cu ,,Nu te mai aștept", Alina Eremia ne arată, încă o dată, capacitatea ei de a transforma trăirile în note și de a crea o piesă care rămâne cu tine mult timp după ce se termină.

Versurile piesei ,,Nu te mai aștept" au fost scrise de Alina Eremia, iar pentru partea de muzică și producție artista a colaborat cu Costel Domințeanu (DOMINO).

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face", ,,A fost o nebunie", ,,În dreapta ta", colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj" și ,,Noi". În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare", cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu". În acest an, Alina a lansat cel mai nou EP al său, "Metamorphosis", pentru care a experimentat noi sunete și a colaborat cu nume precum Sak Noel, Ilkan Gunuc, Arem Ozguc și Arman Aydin. În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost", colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a verii. Mai mult decât atât, anul acesta artista a lansat EP-ul ,,OH, NO!", colaborarea cu Aerozen pentru ,,Ultimul nivel" și single-ul ,,Cine-i focul, cine-i apa". Ultimul său single, ,,Cu Voce Tare", a fost foarte bine primit de fanii artistei și i-a făcut să împărtășească cu aceasta povești personale, pe platformele de socializare.