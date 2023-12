Artistul multi-premiat R3HAB și duoul european Pelican se unesc pentru single-ul inspirat de ritmurile latino house "Loca Loca

Producătorul polivalent R3HAB colaborează cu duo-ul european Pelican pentru noul lor track "Loca Loca", un imn de petrecere poliglot care va încălzi orice încăpere și orice frecvență radio, chiar și în timp ce unele părți ale lumii se răcesc. Această bijuterie house dă o nouă viață hitului din 2013 al grupului Fly Project, combinând ritmuri groovy, downtempo și instrumentale cu trompetă cu versuri senzuale și sufletești în spaniolă. Chiar dacă iarna se apropie acolo unde trăiești, "Loca Loca" te va transporta într-un paradis latino în care mereu este vară și petrecerea nu se termină niciodată. Track-ul urmează seriei recente de hituri a lui R3HAB, precum "Rock My Body" cu INNA, care a acumulat peste 2.5 miliarde play-uri radio și 115M+ stream-uri, "Waterfall" cu Michael Schulte, care se află acum pe locul 2 în topul radio din Germania, precum și colaborarea lui R3HAB cu Tiësto - "Run Free (Countdown)". În schimb, Pelican este cunoscut pentru hiturile lor de succes "Summer of 19" din 2021 și "The Bad Touch" cu Tribbs din 2022. În plus, duoul a scris muzică pentru alți artiști, adunând multiple certificări de aur și platină, iar piesa lor "Solo" interpretată de Blanka a fost prezentată în concursul principal Eurovision 2023.