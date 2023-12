O poveste melancolică de AVNT:GRD, NORRA & ANY - Lights Out

"Lights Out" este o înregistrare electronică melancolică, cu un beat plin de linii de sintetizator ingenioase, voci emoționale și liniștitoare și o producție provocatoare.

'What if the stars will fade, and tomorrow seems miles away?'— o reflecție asupra nesiguranțelor, îmbrățișată de muzică. Este imnul nostru pentru inimile reziliente care continuă să danseze chiar și în întuneric. 'We keep dancing with the lights out.' Alătură-te nouă în celebrarea bucuriei găsite în necunoscut, în timp ce continuăm să dansăm cu lumina stinsă.

NORRA, artistă și DJane din Elveția, a fost una dintre cele mai ascultate artiste la SiriusXM anul acesta. A beneficiat și de un suport editorial remarcabil - Chill Tracks, Chillout Lounge, Afterhours, Poolside Lounge, 100% Lounge, etc.

Tiffany Aris aka ANY e o cântăreață și compozitoare tânără din Hamburg. Încă de mică, a petrecut mult timp în studiouri și a participat la diverse proiecte muzicale. Pe profilul ei muzical, găsești colaborări puternice în genul dance și proiectul ei solo, care îmbină pop-ul cu sunetul anilor '80 și vocea sa unică și incitantă. Acum e semnată la casa de publishing Budde Music, în ediția "Bad Ideas", și scrie în Berlin alături de diverși artiști internaționali*. Printre aceștia se numără: Ofenbach, Alle Farben, ClockClock, James Carter, Dillistone, Norma Jean Martine, Kelvin Jones, Greg Taro și mulți alții. În vara asta, a lansat primul ei EP, "Mirror", iar piesa principală, cu același nume, a ajuns pe poziția 164 în German Airplay Charts. Cu prima ei lansare independentă, "Stronger" (peste 1 milion stream-uri), și alte lansări solo ulterioare, Tiffany Aris a reușit mereu să se regăsească în playlist-urile Spotify New Music Friday (în DACH) și Pop Brandneu. Cu al treilea ei single, "Heavy Rain", a ajuns pe coperta playlist-ului Pop Brandneu. Colaborările sale în genul dance, precum "Unbreak my heart" (Keanu Silver) și "Fire to smoke" (Tiscore), au și ele milioane de ascultări.