Interviu Aria Moon - Potrivirea pe zodii pusă în versuri: Aria Moon lansează alături de Flueraru piesa Horoscop

Te invit să o cunoaștem împreună pe Aria Moon, o artistă care are multe de arătat în industria muzicală. Plină de imaginație, creativitate și talent, Aria Moon ne oferă Horoscop, o piesă despre redescoperirea de sine.

Cine este Aria Moon și care este povestea ta de viață?

Aria Moon: Nu cred că ajung rândurile pentru "povestea mea de viață". Sunt un artist care își dorește să vindece suflete prin muzică și un om care se lasă și el, la rândul său, vindecat de muzica. Pe scurt, muzica este cea care m-a salvat de-a lungul celor 26 de ani ai mei. Mi-am propus ca și eu, la rândul meu, să îi vindec pe alții cu muzica mea. Aria Moon este un personaj cosmic pe care l-am creat, este partea mea creativă, conectată cu universul și muzica. Obișnuiam să fiu un copil retras, cu experiențe de bullying în școala generală și liceu, iar muzica a fost întotdeauna colțul meu de liniște și emoție. Eram un mare fan Lady Gaga și mă inspira toată munca depusă de ea, arta ei și modul în care îi salva pe alții prin muzică și versuri. Mi-am spus că acolo este locul în care vreau să ajung și eu. Deși am terminat un master fără legătură cu muzica și am trecut prin job-uri de birou, n-am fost niciodată cu adevărat fericită acolo; mă apucam să scriu versuri în excel și rapoarte.

Compun, fac linii melodice și îmi pun tot sufletul în piesele mele. Am avut oportunitatea de a compune pentru Adda, Lidia Buble, Florian Rus, Nicole Cherry, Misha Miller și mulți alții.

Cum a apărut ideea piesei "Horoscop" și ce te-a inspirat să abordezi tema potrivirii pe zodii?

Aria Moon: În pandemie am avut o perioada de cel puțin un an în care mă uitam zilnic la tarot și citeam horoscopul din cel putin 3 surse. Voiam să primesc răspunsuri, să știu care îmi este direcția, dar am primit acele răspunsuri de la mine, mai târziu. Cu piesa Horoscop am vrut să marchez depășirea acestui moment.

Cum a fost experiența colaborării cu Vlad Flueraru în această piesă? Ce elemente ale colaborării consideri că au adăugat valoare piesei?

Aria Moon: Emotia lui Vlad este piesa lipsă a melodiei Horoscop. Imediat cum a ascultat piesa mi-a spus că vreau să fie feat pe piesă și că îi place tare. A doua zi mi-a dat mesaj că s-a trezit cu refrenul în cap și atunci mi-am zis "Ăsta e un semn, let's do this!".

Ai o legătură personală cu astrologia sau cu zodiile? Cum te-a influențat aceasta în creația piesei "Horoscop"?

Aria Moon: Sunt rac cu ascendent în rac, era imposibil să nu fiu conectată cumva cu astrologia. Cred foarte mult în zodii și alte ancore pe care ni le aruncă universul. În piesa "Horoscop" subliniez însă faptul că nu orice situație poate fi justificată prin horoscop și că nu orice acțiune de-a noastră are legatură cu zodia. Unele lucruri pur și simplu se întamplă...

Crezi că zodiile pot influența relațiile interpersonale în viața reală, așa cum se reflectă în versurile piesei?

Aria Moon: Sunt sigură că pot influența cam tot, nu doar relațiile interpersonale. Din câte am citit eu, atragem de-a lungul vieții aceleași zodii în jurul nostru, deci poate asta ne face relațiile mai ușoare și mai confortabile.

Care este mesajul principal pe care vrei să-l transmiți prin "Horoscop" și cum crezi că va rezona cu audiența?

Aria Moon: Ceea ce vrem noi să transmitem în piesă este faptul că, atunci când ceva nu este menit să se întâmple, poți să tragi cât vrei de o situație, ea nu se va întâmpla. Poate universul nu te simte pregătit pentru a primi acel ceva sau îți pregătește ceva mai bun și prin urmare, trebuie să pleci din situația respectivă pentru ca alte lucruri să-ți iasă în cale. Cred că fetele și femeile se vor regăsi, pentru că ele au o afinitate pentru horoscop.