Ca în fiecare Crăciun, Sweet Ela propune deserturi în ediție limitată, special concepute pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Winter Collection vine cu propuneri delicioase: produse tradiționale sau sofisticate realizate cu ingrediente naturale și atenție la detalii.

Cristina Voicu, fondatoarea Sweet Ela, a pornit afacerea la sfârșitul anului 2009 și totul a început de la dorința antreprenoarei de a face un tort pentru fiul său cu tematica Super Mario. Torturile tematice, cu figurine 3D, atent decorate și personalizate sunt până în prezent produsele preferate de clienții Sweet Ela. De la compozițiile de tort realizate din ingrediente naturale, fără conservanți și arome artificiale, au luat naștere și alte produse cum ar fi Small Cakes, prăjituri, choux-uri, cheesecake-uri, macarons și produse de candy bar.

Perioadele speciale din an provoacă echipa Sweet Ela să realizeze colecții delicioase care să păstreze gustul și decorul cu care clienții fideli sunt deja obișnuiți și să stârnească curiozitatea celor care nu au încercat încă produsele cofetăriei.

Produsul preferat este cozonacul tradițional care poate fi simplu sau glazurat și umplut cu compoziții tradiționale: nucă, nucă și cacao, mac, ciocolată și portocale. Cozonacii sunt frământați cu grijă și aluatul lor este dospit lent la căldură.





Cei mici nu se vor plictisi de Sărbători, deoarece pot construi și decora Căsuță turtă dulce pe care să o lase lângă cana cu lapte și biscuiții lui Moș Crăciun. Kit-ul Do it yourself este ideal pentru serile friguroase de iarnă și cuprinde instrucțiuni, decorațiuni și multă imaginație pentru a realiza căsuța de turtă dulce din povești.

Un cadou inspirat pentru cei mici și pentru cei cu suflet de copil este Christmas Mug Cake, un mini-tort în formă de cănuță atent decorat și jucăuș care vine în două variante de culoare: roz și vernil.

Christmas Mug Cake poate fi umplut cu una dintre cele patru compoziții delicioase, realizate cu ingrediente naturale: Sweet Ela, mango și zmeură, caramel sărat, oreo.





Un cadou minunat pentru cei dragi este Christmas Panettone, un panettone proaspăt, produs în laboratorul Sweet Ela, umplut cu creme delicioase: caramel sărat, vanilie, ciocolată cu lapte.

Pentru masa de Crăciun sau cea de Revelion, Sweet Ela propune Coronițe Choux, Coronițe Pavlova, torturi cu decor de sărbătoare, Choux Christmas Tree format din choux-uri delicioase cu cocos&zmeură și grapefruit&ciocolată. Torturile pot fi umplute cu oricare din aromele Sweet Ela și pot avea un decor personalizat.

Vedeta acestei colecții este Angel Tart, o tartă delicioasă cu mousse alb, gref, prosecco și aperol cu un decor elegant realizat manual și inspirat din scena Nativității: steluțe aurii ca cea care i-a ghidat pe Regii Magi, mama ocrotitoare și pruncul său sub forma unor îngerași delicați, totul într-un decor alb imaculat.



Winter Collection este disponibilă în perioada 29 noiembrie – 31 decembrie, iar ultima comandă poate fi plasată pe 20 decembrie pe website https://wintercollection.sweetela.ro/

Produsele Sweet Ela poti fi realizate pe comandă sau pot fi gustate în cocheta cofetărie situată la parterul unei case interbelice din zona Foișorului de Foc.

