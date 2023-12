Studiu Mars: Orașe mai bune pentru animalele de companie

Părinții de căței fac mai multă mișcare, ceea ce ajută la combaterea sentimentului de singurătate și cultivă legături sociale mai puternice. Potrivit experților, aceste calități sunt specifice pentru cei care au câini în familie

Părinții de căței fac mai multă mișcare, ceea ce ajută la combaterea sentimentului de singurătate și cultivă legături sociale mai puternice. Potrivit experților, aceste calități sunt specifice pentru cei care au câini în familie. Conform unui studiu Mars*, jumătate dintre locuitorii orașelor din România au animale de companie, iar numărul este în creștere. Cu toate acestea, viața alături de un câine în oraș vine cu provocări diverse, cum ar fi densitatea urbană, poluarea și lipsa spațiilor verzi. Pentru a afla mai multe despre experiențele părinților de câini din orașele din România, Mars a implementat un studiu parte din inițiativa Orașe mai bune pentru animalele de companie. Proiectul își propune să promoveze o viață armonioasă între cei care au căței și cei care nu au, pentru a crește calitatea vieții urbane pentru ambele categorii.

Cum definim un părinte de cățel din orașele mari din România? Locuitorii din mediul urban au de obicei un singur câine, de cele mai multe ori de talie medie. Studiul arată că un procent relevant de români consideră că orașele în care trăiesc sunt prietenoase cu animalele (79%).

Joaca și lesa

Unele dintre cele mai mari îngrijorări în orașe sunt legate de câinii care aleargă liberi pe stradă și stăpânii neglijenți (59%), iar 39% cred că orașele ar fi mai prietenoase dacă ar exista mai multe locuri de joacă desemnate pentru căței.

Care este un exemplu pozitiv de loc de joacă pentru căței? Alexandru Neacșu, Medic Veterinar Puricel Vet spune că: „Așa cum pentru noi, oamenii, exercițiile fizice, mișcarea și interacțiunea cu alți oameni ne scapă de anxietate și ne îmbunătățesc calitatea vieții, același lucru este valabil și la căței. Micii noștri patrupezi simt nevoia să miroasă, să exploreze, să interacționeze cu alte animale, iar asta îi ajută să treacă peste anxietate, plictiseală, iar de multe ori reduce gradul de agresivitate. Este nevoie de mai multe spații pet-friendly tocmai pentru că animalele sunt acum membri ai familiei.”

Câinii din adăposturi au și ei parte de facilități și locuri de joacă. „Ne bucurăm să vedem că tot mai mulți români își doresc să adopte un câine, dar pentru a deveni o societate cu adevărat prietenoasă cu animalele de companie trebuie să punem mai mult accent pe educarea și responsabilizarea publicului. Noi, de 20 de ani salvăm câini abandonați și susținem adopțiile responsabile, adică acele adopții prin care câinele devine un membru al familiei. Cu toate că provocările nu sunt deloc puține, întotdeauna am pus câinii pe primul loc, am investit în condițiile lor, le-am oferit afecțiune și am încercat să le facem cât mai ușoară trecerea prin adăpost. Am amenajat trei spații moderne de joacă pentru câini, vrem să-l construim pe al patrulea, deoarece ei sunt ființe active și este important să aibă parte de mișcare în fiecare zi. În plus, dezvoltăm programe educative atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a declarat Anca Tomescu, reprezentant Adăpostul Speranța.

Orașe verzi

De multe ori, un oraș mai prietenos pentru căței este și un oraș mai verde. Este important să existe spații pentru plimbarea prietenilor blănoși. 87% dintre respondenți sunt de acord că ar fi utilă crearea unor zone speciale din parcuri în care câinii să alerge liberi, iar opinia este împărtășită atât de părinții de căței, cât și de către cei care nu au câini.

Mihai Toader Pasti, fondator ÎntreVecini spune: „Bucureștiul și orașele din România nu sunt încă suficient de prietenoase cu pietonii și cu atât mai puțin cu animalele de companie. Cu cât avem mai multe spații verzi de calitate în proximitate, adecvate accesului cu necuvântătoarele, cu atât oamenii își îmbunătățesc relația cu orașul și sentimentul de apartenență, crescând spiritul civic.”

Pot să îmi aduc și cățelul?

La restaurant, la mall sau în clădiri publice. De multe ori, oamenii nu sunt siguri dacă au sau nu voie alături de cățel și care sunt regulile. Inițiativa Orașe mai bune pentru animalele de companie își propune să inspire părinții de câini, dar și reprezentanții companiilor și afacerilor mici să construiască un mediu prietenos cu animalele de companie, care să fie pozitiv pentru toți oamenii, indiferent dacă au sau nu căței. „În ciuda faptului că mulți dintre locuitorii din mediul urban din România au menționat că locuiesc în orașe prietenoase cu animalele, considerăm în continuare că mai avem lucruri de îmbunătățit,” spune Daniela Hlaváčková, Marketing Director Mars pentru regiunea Europa Centrală. „Un exemplu este marcarea restaurantelor sau clădirilor ca spații pet-friendly. Mulți părinți de căței nu își aduc animăluțul în astfel de spații (peste 50%) și 35% își doresc zone speciale unde le pot oferi apă câinilor. La Mars, avem în plan continuarea inițiativei prin care să inspirăm afacerile din orașe să accepte accesul alături de căței.” a adăugat Daniela Hlaváčková, Marketing Director Mars pentru regiunea Europa Centrală.