Descoperiți top 7 hoteluri din Zanzibar pentru o experiență de neuitat

Zanzibar, situat în largul coastei Tanzaniei, este o bijuterie ascunsă a Africii, recunoscută pentru plajele sale exotice, istoria sa bogată și atmosfera tropicală captivantă. Această insulă idilică, cunoscută și sub numele de „Insula Mirodeniilor", atrage călători din întreaga lume în căutarea unei evadări tropicale autentice.

Plajele cu nisip fin, apele turcoaz și vegetația luxuriantă transformă Zanzibar într-un decor desprins din povești, oferindu-le vizitatorilor senzația că au pășit într-un paradis exotic. Atmosfera sa vibrantă este însoțită de aromele îmbietoare ale condimentelor care cresc în această regiune, contribuind la farmecul său distinct.

Acum această destinație este mai accesibilă pentru români datorită zborului săptămânal direct, operat de SkyUp, care durează 9 ore și 45 de minute, incluzând o oprire tehnică în Hurghada pentru alimentare cu combustibil, pasagerii așteptând în avion. Zborul către Zanzibar decolează din București la ora 07:30 și aterizează la ora 16:55 (ora locală). La întoarcere, avionul decolează la ora 21:05 din Zanzibar și aterizează în București, Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:30 (ora locală). Plecarea dimineața din România și întoarcerea seara permite turiștilor să se bucure din plin de vacanță și să maximizeze timpul petrecut pe continentul african.

Pentru a completa experiența unică pe care Zanzibar o oferă, am alcătuit o listă a celor mai remarcabile 7 hoteluri din insulă, recomandate de tur operatorul Join UP!. Specialiștii lor în turism cunosc în detaliu fiecare colțișor al acestei destinații, asigurându-vă că veți avea parte de cele mai bune facilități și servicii de lux.

Aceste locuri de cazare nu sunt doar opțiuni de odihnă; ele sunt destinații în sine, fiecare oferind o perspectivă distinctă asupra frumuseții naturale și culturii locale. De la resorturi „adults only" cu concepte inovatoare până la opțiuni ideale pentru vacanțe de familie, aceste hoteluri completează perfect peisajul idilic al insulei Zanzibar.

Riu Palace Zanzibar (Adults Only 18+) 5* reprezintă un sanctuar de lux care oferă o experiență deosebită în inima insulei Zanzibar. Fiecare unitate de cazare, echipată cu aer condiționat, oferă o priveliște spectaculoasă asupra Oceanului Indian de pe terasa privată, creând astfel un cadru idilic pentru o vacanță de neuitat. Situat pe plaja Nungwi, acest complex oferă unități cu piscină privată, cadă cu hidromasaj și grădină, ceea ce adaugă un plus de rafinament și intimitate.

Cu facilități precum piscina în aer liber, plaja privată cu sporturi acvatice și centrul de scufundări, oaspeții au la dispoziție numeroase opțiuni pentru a se relaxa sau a se aventura în experiențe acvatice fascinante. Centrul de SPA, unde se oferă servicii de masaj și o baie de aburi, completează perfect atmosfera de relaxare.

Conceptul all-inclusive oferit de Riu Palace Zanzibar adaugă un plus de comoditate, cu mic dejun tip bufet în stații de bucătărie deschisă și două restaurante tematice care propun preparate rafinate. Barul de pe plajă și terasa cu vedere la apusul soarelui devin locuri prielnice pentru a savura băuturi și cocktailuri fantastice. În plus, atmosfera din zonele publice este îmbogățită de candelabre, iar oaspeții beneficiază de acces gratuit la internet Wi-Fi în toate zonele, un program regulat de divertisment, precum și activități recreative cum ar fi caiacul și stand-up paddle surfing. Localizat pe coasta de nord-vest a insulei Zanzibar, la 55 km de Stone Town, Riu Palace Zanzibar oferă o oază de confort și rafinament într-un cadru tropical spectaculos.

Situat într-o poziție pitorească pe malul mării în Paje, SBH Monica Zanzibar (Adults Only 16+) reprezintă o bijuterie a ospitalității de 5 stele, oferind o experiență de cazare cu adevărat remarcabilă. Complexul dispune de o piscină în aer liber, o frumoasă grădină și un bar, toate amplasate pentru a oferi o panoramă uimitoare asupra peisajului tropical. Recepția non-stop și restaurantul adaugă o notă de confort și accesibilitate, iar proximitatea față de Plaja din Paje și distanța de doar 20 km față de Jozani Forest adaugă oportunități de explorare a frumuseților naturale ale insulei Zanzibar.

Fiecare cameră de la SBH Monica Zanzibar se distinge prin eleganța sa, oferind o ambianță primitoare și modernă. Anumite camere dispun și de terase private, oferind o privire captivantă asupra împrejurimilor. Cu climatizare și birou în fiecare unitate, hotelul se asigură că oaspeții se simt ca acasă, indiferent de durata șederii.

Essque Zalu Zanzibar 5* din Nungwi oferă o experiență, fiind situat cu vedere la Oceanul Indian, acest complex impresionant dispune de o piscină mare în aer liber și un centru SPA, oferind o oază de relaxare în mijlocul paradisului tropical. Suitele spațioase, care îmbină armonios designul contemporan cu cel tradițional Swahili, oferă vedere la ocean sau la grădină de pe balcon sau terasă, sub un acoperiș Makuti tradițional.

Fiecare suită la Essque Zalu Zanzibar este amenajată cu aer condiționat, minibar și dispune de un dormitor spațios, o zonă de living și o baie complet echipată cu bideu și duș. Complexul oferă o varietate de opțiuni gastronomice prin cele 3 restaurante și 3 baruri, cu meniuri care variază de la preparate moderne arabe la opțiuni rafinate din bucătăria internațională.

Oaspeții au posibilitatea de a se bucura de o gamă variată de masaje și tratamente de înfrumusețare la centrul SPA Zalu, care include și facilități precum saună și hidromasaj. Cu facilități suplimentare precum centrul de fitness, o galerie de artă, un club pentru copii și săli de întâlnire, Essque Zalu Zanzibar răspunde la nevoile diverse ale oaspeților săi. Pentru cei pasionați de activități în aer liber, complexul oferă o gamă extinsă, inclusiv windsurfing, scufundări și snorkelling. Cu o locație convenabilă la 63 km de aeroportul internațional Zanzibar și la 58 km de Stone Town, acest complex reprezintă o alegere de excepție pentru cei care caută luxul autentic într-un peisaj tropical de neuitat.

Situat în Kiwengwa, la doar 11 km de rezervația forestieră Kichwele, Melia Zanzibar 5* oferă o experiență de neuitat într-un cadru tropical. Cu o zonă de plajă privată, piscină în aer liber și teren de tenis, acest hotel rafinat oferă o varietate de facilități pentru a satisface dorințele oaspeților. Diminețile încep cu un mic dejun tip bufet delicios, iar proprietatea oferă o selecție generoasă de 5 restaurante specializate în bucătăria internațională, mediteraneeană și locală, satisfăcând cele mai exigente gusturi culinare.

Pentru o experiență relaxantă, oaspeții se pot destinde în saună, iar cei pasionați de sporturi acvatice pot explora ofertele de canotaj sau închiria mașini pentru a descoperi mai mult din frumusețile insulei. Personalul calificat de la recepție vorbește engleză și germană, asigurându-se că oaspeții se simt în permanență bineveniți și asistați. Cu Aeroportul internațional Zanzibar și Stone Town la mai puțin de 50 de minute cu mașina, Melia Zanzibar devine un punct de plecare convenabil pentru explorarea tuturor minunățiilor acestei insule africane.

Royal Zanzibar Beach Resort 5* strălucește ca una dintre cele mai romantice destinații de cazare din Zanzibar, fiind ales frecvent pentru organizarea lunilor de miere de către cei îndrăgostiți în căutarea unei experiențe idilice. Situat la marginea Oceanului Indian, acest resort de lux oferă o călătorie într-un paradis tropical, unde standardele înalte ale serviciilor sunt o constantă. Cu o gamă variată de facilități, precum restaurant, bar, SPA și centru de wellness, Royal Zanzibar Beach Resort reprezintă o oază de relaxare și rafinament.

Cele patru piscine, centru de fitness și zona de plajă privată completează oferta de relaxare, în timp ce facilitățile precum tenis de masă, masa de biliard, jacuzzi și grătar adaugă elemente distractive șederii. Cu privire la facilitățile oferite, Royal Zanzibar Beach Resort demonstrează atenție la detalii și grijă pentru oaspeți, totul este gândit pentru a oferi o experiență de neuitat. Cu o terasă încântătoare și o grădină bine întreținută, resortul oferă o atmosferă romantică și plină de farmec. Accesul imediat la plajă completează tabloul, oferind o priveliște senzațională asupra Oceanului Indian.

Emerald Zanzibar Resort & Spa - Deluxe All Inclusive reprezintă un colț de paradis pe malul mării în Matemwe, oferind o experiență de cazare de 5 stele cu facilități extraordinare. Cu un lounge comun, o terasă și un bar, acest complex rafinat satisface cele mai exigente gusturi.

Camerele, cu aer condiționat și design elegant, sunt dotate cu toate facilitățile necesare pentru o ședere plăcută. Cu un restaurant ce servește mâncăruri din bucătăria africană, braziliană și chineză, Emerald Zanzibar Resort & SPA oferă o varietate de opțiuni culinare, inclusiv preparate vegetariene, fără lactate și halal, pentru a satisface toate preferințele. Complexul dispune de o gamă largă de facilități de agrement, precum o piscină în aer liber, un centru de fitness, teren de joacă pentru copii și activități de seară, creând o atmosferă vibrantă și relaxantă.

Situat la doar câțiva pași de Muyuni Beach și la 33 km de Kichwele Forest Reserve, hotelul oferă o locație perfectă pentru a explora bogăția naturii și a culturii locale. Aeroportul Internaţional Abeid Amani Karume, la 56 km distanță, facilitează accesul la această oază de lux. Cu un personal de recepție vorbitor de engleză, germană, spaniolă și franceză, complexul asigură că oaspeții beneficiază de asistență promptă și profesionistă în timpul șederii lor.

Cu o poziționare pitorească pe faleza satului Kiwengwa, pe coasta de est a insulei Zanzibar, Diamonds Mapenzi Beach 4* reprezintă o destinație de relaxare în mijlocul grădinilor populate cu palmieri înalți. Acest complex impresionant oferă o experiență autentică prin mobilierul tradițional al Africii de Est, care îmbină perfect luxul cu autenticitatea culturală.

Cu 3 restaurante și 2 baruri, Diamonds Mapenzi Beach răsfață oaspeții cu o varietate de opțiuni culinare. Ocean Reef, restaurantul principal, servește un mic dejun bogat, prânz și cină, oferindu-le oaspeților ocazia de a savura preparate delicioase într-un cadru rafinat. Pizzeria Nakupenda își răsfață oaspeții cu pizza și salate proaspete, în timp ce restaurantul Suli-Suli propune un meniu à la carte pentru experiențe culinare personalizate.

În cadrul complexului, oaspeții se pot relaxa la piscină sau pot participa la diverse activități organizate de centrul de sporturi nautice. Cu servicii atente la detalii și facilități diversificate, Diamonds Mapenzi Beach se dovedește a fi mai mult decât o destinație de vacanță, oferind o experiență autentică și relaxantă într-un decor tropical de excepție.

Pentru cei care își doresc să descopere această bijuterie tropicală cu ușurință și în confort, tur operatorul Join UP! este partenerul de încredere care poate transforma visul unei vacanțe în realitate. Cu pachete personalizate și expertiză în organizarea călătoriilor, Join UP! vă asigură că fiecare detaliu al șederii voastre în Zanzibar va fi perfect orchestrat. Așadar, lăsați-vă purtați de farmecul exotic al insulei și permiteți-vă să vă pierdeți în luxul și splendoarea oferite de aceste hoteluri excepționale. Vacanța voastră în Zanzibar va rămâne o amintire de neprețuit, imortalizată în fiecare peisaj tropical și în fiecare detaliu al serviciilor oferite de aceste destinații de vis.

