Monoir și Iuliana Beregoi îți vor pune sângele în mișcare cu Taka Taki

"Taka Taki", prima colaborare dintre Monoir și Iuliana Beregoi, este o piesă electronică inovatoare care sparge barierele genurilor muzicale, încorporând cu lejeritate influențe orientale într-un mozaic sonor captivant.

De la primele acorduri, piesa te invită într-o călătorie captivantă, unde se îmbină armonios ritmurile electronice și nuanțele orientale, rezultând într-o experiență muzicală cu totul aparte.

Sound-ul Iulianei Beregoi și al lui Monoir, cu livrarea lor emoționantă, se îmbină perfect cu instrumentalul sofisticat, creând o armonie ce depășește granițele culturale.

Piesa a fost scrisă de Cătălin Dascălu, Cristian Tarcea, Irina Kupko, produsă de Cristian Tarcea, Alin Radu și aranjată de Alin Radu, Cristian Tarcea și Cătălin Dascălu. Videoclipul a fost regizat și filmat de Cristian Tarcea, Cristian Pistol, Cătălin Dascălu, alături de echipa de producție Ștefan-Radu Pǎdureano, Loredan și editat de Steezul.

Cristian Tarcea, sau Monoir, după cum îl cunosc cel mai mulți, este un instrumentist, vocalist, compozitor și producător român. Artistul este, de asemenea, creierul din spatele label-ului Thrace Music, unde se regăsesc artiști precum: Kate Linn, Brianna, Sandra N., Dharia, Iarina și mulți alții. Monoir este, de asemenea, producătorul din spatele unor piese de succes, cum ar fi "Lost In Istanbul", "Sugar & Brownies", "Your Love", "The Violin Song", "Chameleon", "Perfect" și multe alte piese care au strâns peste 300 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 30 de milioane de stream-uri pe Spotify.

Iuliana Beregoi este una dintre cele mai apreciate artiste, vlogger-ițe și actrițe din România și Republica Moldova. La doar 19 ani, a atins performanțe remarcabile. Cu fani atât în România, cât și în Republica Moldova, artista a reușit să susțină două concerte sold out la Sala Palatului într-un singur an, alături de echipa ei de management și producție Mixton Music. Cu debutul în vlogging la doar 11 ani, canalul ei de YouTube a acumulat peste 1 milion de abonați. Iuliana este o prezență puternică online, cu o comunitate impresionantă de peste 3M de urmăritori pe TikTok și 1,3M de urmăritori pe Instagram. În plus, față de succesul online, Iuliana este și o talentată actriță, interpretând rolul principal în serialul online „Lara". Succesul acestui proiect a culminat cu lansarea unui film, „Lara Aribelle și mâna destinului", care a fost difuzat la Kanal D și în toate cinematografele din România și Republica Moldova.