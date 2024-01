Vraja Killa Fonic - NECROMANCER

După ce ne-a făcut să dăm din cap pe ritmuri dnb în ultimul său EP, "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI", Killa Fonic se întoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesă în italiană: "NECROMANCER".

O chitară energică te va ghida în lumea învăluită de mister a artistului, care își spune impecabil versul cu iz de incantație. Lăsați-vă încă o dată vrăjiți de Killa Fonic.

Versurile piesei NECROMANCER au fost scrise de Killa Fonic, muzica de Killa Fonic și Alexandru Turcu și producția de Alexandru Turcu.

,,Este o altă PARTE DIN COPILUL meu interior rock.

Steagul rockului să FLUTURE!" ne spune Killa Fonic.

Creativitatea artistică, versatilitatea muzicală și sinceritatea brutală fac din Killa Fonic un artist unic în România. Killa și-a început cariera muzicală în proiectul Șatra B.E.N.Z., alături de care a lansat albumele O.$.O.D. 1 și 2. Artistul a început să își lanseze propriile materiale solo înainte de a părăsi grupul în 2019, mai exact albumele "Ramses 1989", "Lamă Crimă", "Emotiv Munteana" și "Trendsetter". Ulterior, acesta a mai înregistrat încă 5 albume: "III", "BeetleJuice", "2089", "Terra Vista" și "Osvaldo". Printre cele mai mari hituri ale lui Killa Fonic se numără "Bambolina" cu Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas" cu Nane & Azteca & bbno$, "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI", "Lucifer", "HAOLO" cu Nane. Colaborarea sa cu Delia pentru piesa "Cum am știut" a fost un real succes, piesa petrecând 20 de săptămâni în Top 10 cele mai difuzate piese pe TV. Piesa "Miami Bici", inclusă în coloana sonoră a filmului cu același nume, a ajuns pe locul #1 în categoria Hip-Hop/Rap pe Apple Music și pe locul #1 în topurile Spotify. De asemenea, a fost desemnată Top Romanian Track 2020, fiind cea mai ascultată piesă a anului în România. În plus, "Brasileira", piesa din coloana sonoră a filmului "Teambuilding", în colaborare cu RAVA, a strâns 20 de milioane de vizualizări pe YouTube și a ajuns pe locul #3 în topurile Spotify. La sfârșitul lui 2022, Killa Fonic a lansat noul său album "Osvaldo", o combinație de sunete old school, trap și jazz. În 2023, artistul a lansat EP-ul experimental "SS1000", EP-ul "Rock This Way", conturat într-un stil rock alternativ și "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI", un EP în stil dnb.