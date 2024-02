Cine este iubitul misterios al Corinei Bud? După un divorț dureros, artista și-a găsit liniștea în brațele unui om de afaceri

Corina Bud a fost mereu discretă în ceea ce privește viața sa personală. Cu toate acestea, în presă s-a aflat că artista se iubește cu Bogdan Macovei, un om de afaceri prosper, care își dorește să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor.

După o relație lungă de aproape două decenii cu Nelu Bud, cu care are un fiu, pe Robin, Corina Bud și-a găsit fericirea în brațele lui Bogdan Macovei. Despărțirea de Nelu Bud, survenită acum aproximativ șapte ani, a fost un moment dificil pentru artistă, dar Corina a găsit puterea să meargă mai departe și să-și refacă viața. Astfel, ea l-a cunoscut pe actualul iubit în Dubai, acolo unde s-au întâlnit în timpul pandemiei. Într-un interviu pentru playtech.ro, Corina Bud a vorbit despre relația lor, subliniind că, deși nu este oficializată prin căsătorie, legătura lor este una puternică și autentică. Ea respectă dorința lui Bogdan de a nu fi expus public și preferă să se bucure de fiecare moment petrecut alături de el.

Mai mult, Corina a declarat că nu dorește să ofere detalii despre viața lor personală și că nu consideră că acest lucru ar fi de interes public. Ea se simte fericită și împlinită alături de Bogdan și se concentrează pe lucrurile frumoase din viața sa, lăsându-i pe alții să se bucure de muzica sa.

„Nu vreau să intru în detalii pe tema asta. Nu e o persoană publică și, în general, nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre viața mea privată sau despre viața iubitului meu, fiindcă îi respect intimitatea. Nu am de ce să dau mai multe detalii, repet, el nefiind o persoană publică. Și nici nu cred că interesează pe cineva chestiunea asta. E suficientă de multă informație în fața căreia copiii noștri sunt expuși. Eu cred că oamenii preferă să audă muzică bună. Nu cred că ar interesa pe cineva ce fel de relație are Corina, cu cine… mesajul e, de fapt, că sunt bine, sunt împlinită, sunt fericită, că am puterea și oamenii care-mi oferă energia și forța pentru a face lucruri frumoase în continuare“, a mai explicat vedeta.