Connect-r își asumă vină pentru divorțul de Misha! Artistul a înșelat-o în repetate rânduri: A rămas cu trauma provocată de mine

În lumea showbiz-ului autohton, povestea de dragoste dintre Connect-R și Misha a captivat atenția publicului și a rămas subiect de discuție timp îndelungat. Cu toate că divorțul lor s-a produs în 2018, motivele reale ale separării au fost un mister pentru mulți urmăritori, până când artistul a dezvăluit adevărul în cartea sa autobiografică intitulată „Din livada cu nuci”.

Connect-R, cunoscut pentru sinceritatea sa, și-a asumat vina în totalitate în cazul despărțirii de Misha. În cartea sa, el a mărturisit că și-a înșelat soția în repetate rânduri, punând astfel capăt unei căsnicii care a durat aproximativ cinci ani. Deși această dezvăluire a fost șocantă pentru mulți, Connect-R a considerat că este momentul să spună adevărul și să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile sale.

Mai mult decât atât, artistul a recunoscut că nu s-a putut adapta la viața de familie și că nu a apreciat la momentul respectiv sacrificiile pe care Misha le-a făcut. Fosta sa soție a devenit mamă la doar 21 de ani și a renunțat la cariera sa pentru a se dedica familiei. În podcastul „La Țocii”, Connect-R a vorbit deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în relația sa și despre regretul pe care-l poartă pentru comportamentul său din trecut.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța. Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine.

Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat. Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.