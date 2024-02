Echipa Film O'Clock International Festival este încântată să dezvăluie cele 10 titluri din competiția internațională de scurtmetraj și cele două evenimente dedicate industriei, care se vor defășura în cadrul celei de-a patra ediții a festivalului. Programat să aibă loc între 28 februarie și 3 martie 2024, festivalul va fi găzduit de prestigioase universități de film, cinematografe și alte centre partenere din România, Lituania, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Egipt și Africa de Sud. Evenimentul va include proiecții simultane, discuții cu echipele creative și conferințe online pentru profesioniști și cinefili.

Programul se concentrează pe prezentarea exclusivă a filmelor produse în cele 8 țări participante, evidențiind viziunile artistice unice și diversitatea poveștilor cinematografice ale creatorilor talentați.

În ceea ce privește competiția internațională de scurtmetraje, comitetul curatorial, format din Mirona Radu (România), Andrew Mohsen (Egipt) și Zhana Kalinova (Bulgaria), a ales cele 10 filme din peste 100 de înscrieri. Acestea concurează pentru două premii: premiul publicului și premiul juriului, în valoare de 700 EUR și, respectiv, 500 EUR, brut fiecare.

Iată lista completă a filmelor selectate:

1. "1991", regia Linas Ziura, Lituania, 2023, 12 min., ficțiune

2. "A Void", regia Jordy Sank, Africa de Sud, 2022, 26 min., ficțiune

3. "Bad News", regia Liviu Rotaru, Moldova, 2023, 29 min., ficțiune

4. "Fracture", regia Dimana Pastrakova, Bulgaria, 2023, 30 min., ficțiune

5. "Hypatia", regia Andrei Răuțu, România, 2023, 17 min., ficțiune

6. "Mama", regia Naji Ismail, Egipt, 2022, 20 min., ficțiune

7. "Ready", regia Eirini Vianelli, Grecia, Belgia, 2023, 11 min., animație

8. "Suruaika", regia Vlad Ilicevici, Radu C. Pop, România, 2022, 9 min., animație

9. "Walking Up in Silence", regia Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi, Ucraina, 2023, 18 min., documentar

10. "When the MIGs fly", regia Philip Găicean, România, 2023, 15 min., ficțiune

Directorul Festivalului Film O’Clock, Mirona Radu, împărtășește entuziasmul pentru selecția puternică de scurtmetraje, evidențiind diversitatea și inovația din cinematografiile celor opt țări. "Sunt recunoscătoare tuturor celor ce și-au înscris filmele; a fost un privilegiu să le vizionăm și acum e o bucurie să le prezentăm mai departe. Noi nu împărțim filmele bune pe gen; din cele 10 titluri, am ales două animații și un documentar, restul fiind filme de ficțiune și majoritatea fiind produse în 2023, astfel foarte recente și multe în premieră în aceste țări, și venind cu pedigree-ul festivalurilor de prestigiu din lume."

Anul acesta, festivalul a primit peste 100 de propuneri din cele 8 țări, reprezentând cel mai mare număr de propuneri de până acum. "Acest lucru reflectă modul în care festivalul a crescut în ultimii 3 ani și a construit o bază de adepți din diferite țări care au așteptat deschiderea înscrierilor. Nu doar numărul de filme trimise a reflectat încrederea cineaștilor în Film O'Clock, ci și calitatea filmelor. Am primit filme care au făcut parte din multe festivaluri importante, inclusiv Cannes și Berlinale", menționează Andrew Mohsen, selecționer Film O'Clock International Festival.

Prin intermediul procesului de selecție, Zhana Kalinova, selecționer, a călătorit virtual prin cele opt țări participante, observând atât industrii cinematografice bine stabilite, cât și tendințe pozitive ale celor în curs de dezvoltare. "Fiecare scurtmetraj a oferit o perspectivă unică asupra culturii țării sale sau a încercat să transporte spectatorul într-un spațiu imaginar, fără legătură cu vreun stat. Teme precum legăturile de familie, schimbările din societate, realismul emoționant și imaginația fără frontiere se numără printre subiectele explorate în scurtmetrajele prezentate în acest an."

Cele două conferințe dedicate profesioniștilor, programate vineri și sâmbătă, respectiv 1 și 2 martie, vor aborda subiecte de mare interes precum patrimoniul, inteligența artificială, și sănătatea mintală în industria de film. Invitații speciali și agenda conferințelor vor fi anunțate curând.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați www.FoC-IFF.com.

