Adevăratul motiv pentru care Jorge a cerut-o în căsătorie pe soția sa: Am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur

Jorge și Ramona Prodea formează unul dintre cuplurile solide din showbiz-ul românesc, însă puțini știu povestea din spatele căsătoriei lor. Recent, artistul a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a relației lor, recunoscând că și-a cerut partenera în căsătorie din frică de a rămâne singur.

Cei doi au traversat împreună momente dificile, caracterizate prin despărțiri și împăcări repetate. Inițial, relația lor a fost una tumultuoasă, fiind marcată de dorințe diferite: Jorge dorea să mai trăiască experiențe de viață, în vreme ce Ramona căuta ceva serios și stabil. Aceste diferențe i-au adus deseori în pragul despărțirii, însă întotdeauna au găsit o cale către împăcare. Momentul în care Jorge și-a cerut în căsătorie partenera a venit într-un moment de cumpănă. Recent divorțat și cu multe reticențe legate de o nouă relație stabilă, artistul s-a confruntat cu teama de a rămâne singur.

Despre momentul cererii în căsătorie, Jorge a dezvăluit că nu se gândea la o relație stabilă, în momentul în care a întâlnit-o pe sotia sa.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori.

Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a mărturisit Jorge.