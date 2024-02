Pe 26 martie 2024, începând cu orele 18.30, Opera Națională București va găzdui o ediție specială din ciclul de conferințe SCENA GÂNDIRII. Evenimentul, desfășurat sub titlul „Universitate, societate, creativitate”, va aduce pe scenă trei rectori ai unora dintre cele mai reprezentative universități românești.

Diana Moș, rectorul Universității Naționale de Muzică din București, Marian Preda, rectorul Universității din București și Liviu Lucaci, rectorul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” vor purta un dialog despre prezentul și viitorul învățământului superior în epoca societății digitale.

Cum s-au adaptat universitățile la cele mai recente transformări sociale și tehnologice? Care sunt mizele și direcțiile pentru perioada următoare? Cum reușește universitatea să își păstreze relevanța într-o epocă marcată de schimbări rapide și provocări complexe? Mai este actual modelul clasic al universității, apărut în secolul al XIX-lea? Care ar fi scopul fundamental al unei instituții de învățământ superior astăzi: modelarea caracterelor, producerea și transmiterea cunoașterii avansate sau pregătirea unor buni profesioniști, adaptați societății contemporane? Cum se racordează și cum contribuie universitățile de artă la dinamica societății digitale? Ce aport au universitățile de cercetare la dezvoltarea și îmbunătățirea acestei societăți? Ce rol are educația prin artă la formarea unei personalități umane armonioase, echilibrate și creative? Cât de importante și relevante pentru spațiul românesc sunt clasamentele internaționale? Care sunt neajunsurile și disfuncționalitățile din universitățile românești? Ce învață universitatea din crizele sale morale?

Acestea sunt numai câteva dintre întrebările la care invitații lunii martie vor răspunde în cadrul evenimentului moderat de Daniel Nica, lector universitar la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București.

Dialogul va fi acompaniat de mai multe momente muzicale, susținute de artiști ai Operei Naționale București și va fi transmis în direct de către TVR Cultural.





Ce este SCENA GÂNDIRII?



SCENA GÂNDIRII înseamnă dialog, cunoaștere și emoție. Această serie de întâlniri lunare aduce în fața publicului cele mai importante personalități intelectuale, artistice și academice ale zilelor noastre. Temele abordate acoperă o multitudine de domenii: de la muzică la literatură, de la filosofie la teatru și istorie. Deși subiectele discutate sunt dintre cele mai diverse, toate au în comun aceeași dorință: de a formula întrebări incitante și de a oferi răspunsuri relevante la cele mai însemnate provocări ale condiției umane, ale culturii naționale și universale.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Retele Electrice Muntenia și PPC Energy Services

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Electrolux, Sansha

Partener de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Europa FM, Euronews România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Kanal D, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro., Kudika, Garbo, CursDeGuvernare, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, Mediatrust

Vizionare placuta