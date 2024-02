CÂȘTIGĂTORII GALEI PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2024

Publicul a votat și E! a sărbătorit cele mai bune nume din cinematografie, televiziune, muzică și cultură pop, alese de fani, la People’s Choice Awards 2024. Evenimentul a fost prezentat de Simu Liu și a avut loc la Barker Hangar (în Santa Monica, California).

Gala People’s Choice Awards va fi difuzată în reluare de la ora 00:00, astăzi (19 februarie), la E!. În plus, emisiunea de pe covorul roșu Live From E!: People’s Choice Awards este programată în reluare, de la 22:00, la E!.

Actorul Adam Sandler (nominalizat la Globurile de Aur, Premiile Emmy și Grammy) a fost premiat cu un People’s Icon Award, pentru cariera sa impresionantă, care include roluri emblematice în comedii și nu numai. Trofeul i-a fost înmânat de prietena și fosta lui colegă de film Jennifer Aniston. Cântărețul, compozitorul și actorul Lenny Kravitz (deținător al patru Premii Grammy) a primit un Music Icon Award și a interpretat pe scenă un mix al hiturilor sale emblematice, ca „Fly Away”, „It Ain’t Over” și „Are You Gonna Go My Way”.



Evenimentul a inclus și spectacole susținute de două câștigătoare recente ale unor Premii Grammy: Kylie Minogue (care a hipnotizat publicul cu hitul ei viral „Padam Padam”) și Lainey Wilson (premiată cu un People's Choice Award la categoria The Female Country Artist, care a zguduit scena cu un mix al pieselor „Country’s Cool Again”, „Things A Man Oughta Know”, „Heart Like A Truck” și „Watermelon Moonshine”).

Lista câștigătorilor People’s Choice Awards 2024:

THE MOVIE

Barbie



THE ACTION MOVIE

Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare/The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes



THE COMEDY MOVIE

Barbie



THE DRAMA MOVIE

Oppenheimer



THE MALE MOVIE STAR

Ryan Gosling (Barbie)



THE FEMALE MOVIE STAR

Margot Robbie (Barbie)



THE ACTION MOVIE STAR

Rachel Zegler (Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare/The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)



THE COMEDY MOVIE STAR

Jennifer Lawrence (Nu-ți port pică!/No Hard Feelings)



THE DRAMA MOVIE STAR

Jenna Ortega (Scream VI)



THE MOVIE PERFORMANCE

America Ferrera (Barbie)



THE SHOW

Anatomia lui Grey/Grey's Anatomy



THE COMEDY SHOW

Only Murders in the Building



THE DRAMA SHOW

The Last of Us



THE SCI-FI/FANTASY SHOW

Loki



THE REALITY SHOW

The Kardashians



THE COMPETITION SHOW

The Voice



THE BINGEWORTHY SHOW

The Summer I Turned Pretty



THE MALE TV STAR

Pedro Pascal (The Last of Us)



THE FEMALE TV STAR

Selena Gomez (Only Murders in the Building)



THE COMEDY TV STAR

Jeremy Allen White (The Bear)



THE DRAMA TV STAR

Jennifer Aniston (The Morning Show)



THE TV PERFORMANCE

Billie Eilish (Swarm)



THE REALITY TV STAR

Khloé Kardashian (The Kardashians)



THE COMPETITION CONTESTANT

Ariana Madix (Dancing with the Stars)



THE DAYTIME TALK SHOW

The Kelly Clarkson Show



THE NIGHTTIME TALK SHOW

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



THE HOST

Jimmy Fallon (That’s My Jam)



THE MALE ARTIST

Jung Kook



THE FEMALE ARTIST

Taylor Swift



THE MALE COUNTRY ARTIST

Jelly Roll



THE FEMALE COUNTRY ARTIST

Lainey Wilson



THE MALE LATIN ARTIST

Bad Bunny



THE FEMALE LATIN ARTIST

Shakira



THE POP ARTIST

Taylor Swift



THE HIP-HOP ARTIST

Nicki Minaj



THE R&B ARTIST

Beyoncé



THE NEW ARTIST

Ice Spice



THE GROUP/DUO

Stray Kids



THE SONG

Vampire (Olivia Rodrigo)



THE ALBUM

Guts (Olivia Rodrigo)



THE COLLABORATION SONG

Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua)



THE CONCERT TOUR

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR



THE SOCIAL CELEBRITY

Taylor Swift



THE COMEDY ACT

Selective Outrage (Chris Rock)



THE ATHLETE

Travis Kelce



