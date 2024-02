După un divorț dureros, Oana Ioniță iubește din nou: Mă voi recăsători la un moment dat...

Fosta bebelușă de la "Cronica Cârcotașilor", Oana Ioniță, a împărtășit cu urmăritorii săi un nou capitol din viața sa, confirmând că a găsit iubirea după divorțul de Florin Budnaru, bărbatul cu care a trăit timp de 10 ani și cu care are un copil.

Recent, la un eveniment, Oana Ioniță a făcut declarații uluitoare pentru Playtech Știri, confirmând că trăiește din nou emoțiile iubirii și că ambii copii l-au cunoscut deja pe cel care i-a devenit partener de viață.

După o căsnicie de un deceniu, Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să meargă pe drumuri separate. Fiecare a ales un traseu diferit, iar Oana Ioniță a recunoscut că acordul pe care l-a făcut cu fostul soț, în ceea ce privește custodia celor doi copii, este acum unul dintre cele mai mari regrete ale sale. Maxim, fiul lor, a rămas în grija tatălui, în timp ce Isabel, fiica Oanei, trăiește alături de ea.

Cu privire la nouă etapă a vieții ei, Oana Ioniță a dezvăluit că se află într-o relație și că este pregătită să își refacă viața, chiar să se și recăsătorească. Această declarație neașteptată a survenit la puțin timp după ce a vorbit deschis despre durerea și provocările prin care trece în urma divorțului.

Oana Ioniță a fost invitată în emisiunea "Exclusiv VIP", unde a împărtășit și mai multe detalii despre momentul dificil prin care trece. Cu lacrimi în ochi, ea a vorbit despre lupta ei de a se reface după divorț și despre regretul față de acordul privind custodia copiilor, un acord pe care îl consideră acum neechitabil.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu doi oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate-jumătate – și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…)

Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire, ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat”, a spus coregrafa, potrivit click.ro.