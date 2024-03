A devenit deja o obișnuință pentru afaceristul Caius Covrig să dea detalii din bucătăria internă a business-urilor pe care le administrează. De la felul în care își alege oamenii, până la cel în care își alege materia primă, în cazul preparatelor pe care le pregătește în bucătăriile locațiilor sale, tânărul afacerist dă tot din casă.

Zilele acestea, de exemplu, Caius Covrig demonstrează că este un soi de „Chef la cuțite”, în ceea ce privește alegerea furnizorului în cazul cărnii de vită, adevărata vedetă în meniurile sale.



„În fiecare an, timp de câteva luni, mă organizez împreună cu Chef Marco și cu bucătarii din locațiile mele, luăm legătura cu toți furnizorii, cărora le cerem eșantioane din materia primă pe care o au spre vânzare. Împreună le degustăm pe toate și alegem acel furnizor care comercializează cel mai bun produs. Acesta este și motivul pentru care am spus și o mai spun, noi avem cele mai corecte prețuri, nu cele mai mici, pentru că urmărim întotdeauna să facem un raport echitabil între calitate și preț.”, declară Caius Covrig.



Investitor cu experiență în zona HORECA, Caius Covrig propune clienților un concept cu totul și cu totul aparte, un spațiu care îmbină, inspirat, exclusivismul cu particula de intimitate de care are nevoie, deseori, clientul într-un restaurant. Cele două sunt, desigur, completate de excelența tuturor serviciile pe care un restaurant, prin definiția lui, le pune la dispoziția celor care-i trec pragul. Așa cum se întâmplă în toate locațiile deținute de Caius Covrig, la loc de cinste, în meniu, există și aici vita maturată, asezonată cu foiță de aur.

