Tudor Ionescu, despre lupta cu kilogramele în plus: A venit cu depresie. A venit cu tot ce-i mai rău...

Artistul Tudor Ionescu, cunoscut publicului mai ales ca membru al trupei de succes Fly Project, a împărtășit recent într-un podcast cu Teo Trandafir povestea sa tulburătoare despre lupta cu greutatea și problemele de sănătate mintală. De la extrema de 104 kilograme la cea de 54 de kilograme, artistul a călătorit printr-un rollercoaster emoțional și fizic, care a necesitat intervenția unui psihiatru.

Într-un podcast sincer și emoționant, Tudor Ionescu a mărturisit că decizia sa de a slăbi a fost una extremă. Cu 104 kilograme în cântar, a decis brusc să își schimbe dieta, ajungând la 54 de kilograme. Dar această tranziție drastică nu a fost fără consecințe.

Tudor a explicat că procesul său de slăbire a fost unul extrem de drastic, bazat pe o dietă extrem de restrictivă și pe refuzul de a mânca.

„Mi s-a pus pata. După ce mai citisem niște chestii, am văzut așa: corpul, în momentul în care are grăsime multă, în momentul în care nu mănânci, tu nu mori”, a explicat el.

Cu toate acestea, după ce a reușit să slăbească foarte mult, Tudor a ajuns într-un punct critic în care nu se mai putea opri. A fost diagnosticat cu tulburare bipolară de către medicul său.

Problemele de sănătate mintală au determinat căutarea ajutorului specializat.

Început spectaculos de an pentru Fly Project

„Toată viața am încercat să mă repar cu gândul. Aici nu mi-a ieșit. Nu puteam. Singur nu puteam. Și am zis să merg la psihiatru. Mi-a zis că sunt bipolar”, Am 87 de kilograme. Vreau să mă duc înapoi, vreau să mă duc pe la 80 de kilograme, că nu e bine. M-am apucat și de sport”, a dezvăluit el.