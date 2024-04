Diana Munteanu dezvăluie detalii intime din viața personală: Sunt singură și e OK așa. De ce nu a reușit să își facă o relație?

Diana Munteanu, cunoscuta prezentatoare de la "Super Neatza de weekend" difuzată pe Antena 1, a vorbit recent despre viața sa personală, dezvăluind că în prezent nu are nicio relație amoroasă. La vârsta de 45 de ani, Diana își dedică timpul și energia carierei sale în televiziune, dar și fiului său, David, din căsătoria anterioară cu Claudiu Niculescu. Despre starea sa sentimentală, vedeta a afirmat cu sinceritate că nu are un iubit în acest moment.

"Nu am iubit. Cred că se întâmplă sau nu. Nu cred că e ceva ce ar trebui să-ți propui, să te gândești ca un om să fie într-un fel sau în altul. E simplu. Eu sunt singură și e ok așa cum e", a declarat Diana Munteanu în cadrul unei intervenții la Fresh by Unica, la începutul anului curent.