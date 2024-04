Seria super evenimentelor de la Kayus Lounge Brașov continuă, iar pentru săptămâna aceasta Caius Covrig și Adrian Șaguna pregătesc un PARTY frumos de nebun. Simplu și la obiect, pe 6 aprilie Adrian Șaguna mixează în super locația de la poalele Tâmpei, iar iubitorii de muzică și dans sunt așteptați să vină cu energia bună și cu poftă de distracție de calitate.

„Bucuros, anunț că facem super party și săptămâna aceasta, iar acum am onoarea să-l găzduiesc pe prietenul Adrian Șaguna. Biletele sunt deja puse în vânzare și pot fi achiziționate la prețurile diferite, în funcție de momentul achiziției. Early Bird - 40 RON, Presale - 50 RON sau în seara evenimentului - 60 RON. Foarte important de menționat este faptul că numărul biletelor este limitat.”, declară Caius Covrig.



INFORMAȚII UTILE:



⚠️ Acces +18 ( acesta se face pe baza unui act de identitate)



⚠️ In cazul in care exista persoane in stare de ebrietate care perturba activitatea, acestea vor fi nevoite sa paraseasca evenimentul.



⚠️ Achizitionarea biletului reprezinta acordul de a fi fotografiat sau filmat in scopuri de promovare.



⚠️ Locurile sunt limitate, iar biletele nu pot fi returnate.



Cine este Adrian Șaguna?



Adrian Şaguna sau DJ Sound cum mai este cunoscut şi-a început cariera în 2002 ca DJ la un radio local, unde a stat timp de trei ani de zile. După doi ani a reuşit să devină DJ rezident la un club din Buzău, unde i-a cunoscut pe cei de la care a învăţat meserie, Dan Bârlă şi George Dumitrescu. În scurt timp a luat contact şi cu primul club din Bucureşti, Gossip, unde a avut ocazia să mixeze alături de DJ Rhyno.



„Publicul este principalul factor de care ai nevoie când eşti DJ, trebuie să simţi publicul. Poţi avea muzică foarte multă, dacă nu încânţi publicul, degeaba", ne-a spus Adrian. În 2007 a reuşit să fie DJ rezident în clubul Twice din Bucureşti şi de aici au urmat tot mai multe colaborări în mai multe oraşe ale ţării, precum Ploieşti sau Braşov.

