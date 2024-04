Diana Șoșoacă, acuzații dure la adresa soțului, în plin divorț. De ce a cerut ordin de protecție:Îmi este frică pentru viaţa mea

După 7 ani de mariaj, senatoarea Diana Șoșoacă și soțul său, Silvestru Șoșoacă, au hotărât să pună punct relației lor, iar separarea a fost una tumultoasă, aducând în prim-plan acuzații de abuzuri și amenințări din ambele tabere. Totul a început în luna februarie, când Diana Șoșoacă l-a suspendat pe soțul ei din conducerea partidului SOS România, declanșând un adevărat scandal mediatic.

La scurt timp după acest eveniment, au început să apară dezvăluiri tulburătoare din interiorul familiei Șoșoacă, iar tensiunile dintre cei doi parteneri s-au accentuat. Silvestru Șoșoacă a acuzat-o pe Diana că s-a schimbat radical în ultimii ani, în timp ce succesul și notorietatea ei din sfera publică au început să afecteze relația lor familială.

După ce au decis să divorțeze, situația s-a complicat și mai mult. Diana Șoșoacă a cerut un ordin de protecție împotriva fostului ei soț, susținând că se simte amenințată și că este victima unor agresiuni fizice și emoționale repetate. Acuzațiile ei au inclus și faptul că Silvestru Șoșoacă ar fi amenințat-o că o va face de rușine în fața întregii țări și că îi va lua copilul.

”Îmi este frică pentru viaţa mea şi viaţa copilului meu pentru că ştiu de ce este capabil. Ştiu câtă ură are împotriva mea şi a copiilor mei. Nu îmi e frică de ucraineni mai mult decât de acest om care poate să acționeze într-un mod abominabil. Ordinul de protecție există şi pentru agresiune psihologică nu numai bătăi. Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată. În schimb, dânsul m-a amenințat că dacă nu-mi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine în toată țara pentru că în spatele lui sunt oameni potenți financiar”, a spus Diana Șoșoacă.