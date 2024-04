Îl mai știi pe Omar Arnaout, primul câștigător Next Star? Artistul a devenit tată la doar 22 de ani: A venit! Dumnezeu e Mare!

Omar Arnaout, tânărul artist cunoscut pentru talentul său muzical, a devenit tată pentru prima dată, anunțând pe pagina sa de social media venirea pe lume a fiului său. Evenimentul fericit a avut loc vineri, 5 aprilie, iar artistul a publicat un mesaj emoționant pe Instagram.

În vârstă de doar 22 de ani, Omar a împărtășit vestea mare printr-o fotografie emoționantă în care el și partenera sa se bucurau de prezența micuțului lor nou-născut.

Cuplul a ținut secret sarcina timp de opt luni, surprinzându-și plăcut comunitatea de fani din mediul online atunci când au dezvăluit că vor deveni părinți pentru prima dată. Anunțul despre sarcină a fost un moment surpriză, iar acum, sosirea micuțului a adus și mai multă emoție și fericire în viața lor. Omar și Miruna au împărtășit cu admiratorii lor momente din călătoria lor ca viitori părinți, reflectând asupra emoțiilor puternice și a iubirii pe care o simt pentru micuțul lor.

„Laudat fie Bunul Dumnezeu pentru aceasta binecuvantare pe care am tot asteptat-o. 8 luni au trecut tinand acest dar pentru noi… astazi insa, stiti si voi! 8 luni de emotii puternice si iubire cum n-am mai simtit vreodata! Dragul nostru baiețel, abia asteptam sa te cunoastem! Semnat, mami si tati”, a scris Omar cu aproximativ o lună în urmă, pe Instagram.

Miruna Diaconescu și Omar Arnaout formează un cuplu puternic și unit, iar acum că au devenit părinți, se pregătesc să înceapă o nouă și minunată călătorie în rolul de părinți. Fanii le-au transmis cele mai sincere felicitări și urări de bine în această etapă minunată a vieții lor.

De la vârsta de doar 12 ani, Omar Arnaout a fost recunoscut pentru talentul său muzical, câștigând primul sezon al emisiunii „Next Star”, moment în care a impresionat publicul cu vocea sa și s-a bucurat de sprijinul lui Gheorghe Hagi, care i-a înmânat premiul. De atunci, Omar și-a continuat pasiunea pentru muzică, lansând mai multe melodii și colaborând cu artiști de renume, precum Alex Velea.

„Alex Velea scrie pentru mine de doi ani de zile. M-a luat și în echipa lui, ca să scriu și eu alături de el pentru alți oameni. Eu îl iubesc din suflet. E un om care mă ia lângă el și mă lasă să văd ce face. E foarte deschis și ne consideră pe mine și pe colegii mei familia lui. De la el am învățat să rabd foarte mult. E un om care are o răbdare excepțională. Cea mai mare calitate pe care o are este că iubește să facă muzică bună pentru alți oameni”, a spus câștigătorul „Next Star” la Antena Stars.